Попробуйте этот рецепт вкусной и нежной свинины, который наверняка станет вашим любимым. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
Для маринада:
- 1 кг нежирной свинины
- 400 мл кефира
- 100 мл апельсинового сока
- 200 мл воды
- 1 ст.л. гранулированного чеснока (или несколько зубков выжатого чеснока)
- 2 ст.л. соли
- 1 ст.л. горчицы
Для теста:
- 80 г муки
- 100 мл воды
Приготовление:
Свинину следует замочить в кефире на два часа, чтобы она стала мягкой и нежной. Затем нужно приготовить маринад, смешав апельсиновый сок, воду, гранулированный чеснок, соль и горчицу. Промойте свинину от кефира и погрузите в маринад.
Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 5 часов, лучше на ночь, периодически переворачивая мясо для равномерного маринования.
После маринования достаньте мясо из маринада и просушите салфеткой. Приготовьте тесто, смешав муку с водой до однородной массы. Натрите свинину толстым слоем теста и выложите на противень, застеленный фольгой.
Выпекайте при 180 градусах полтора часа. Готовое мясо должно иметь хрустящую красную корочку из теста. При прокалывании должен выделяться прозрачный сок, а вилка должна легко входить в мясо.
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