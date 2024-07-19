Этот рецепт свинины отличается своей нежностью и насыщенным вкусом, который можно получить благодаря использованию кефира и маринада.

Попробуйте этот рецепт вкусной и нежной свинины, который наверняка станет вашим любимым. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Для маринада:

1 кг нежирной свинины

400 мл кефира

100 мл апельсинового сока

200 мл воды

1 ст.л. гранулированного чеснока (или несколько зубков выжатого чеснока)

2 ст.л. соли

1 ст.л. горчицы

Для теста:

80 г муки

100 мл воды

Приготовление:

Свинину следует замочить в кефире на два часа, чтобы она стала мягкой и нежной. Затем нужно приготовить маринад, смешав апельсиновый сок, воду, гранулированный чеснок, соль и горчицу. Промойте свинину от кефира и погрузите в маринад.

Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 5 часов, лучше на ночь, периодически переворачивая мясо для равномерного маринования.

После маринования достаньте мясо из маринада и просушите салфеткой. Приготовьте тесто, смешав муку с водой до однородной массы. Натрите свинину толстым слоем теста и выложите на противень, застеленный фольгой.

Выпекайте при 180 градусах полтора часа. Готовое мясо должно иметь хрустящую красную корочку из теста. При прокалывании должен выделяться прозрачный сок, а вилка должна легко входить в мясо.

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