Для приготовления порционных чизкейков с ананасом, персиком и сыром дорблю, вам понадобится не так много времени, но важно купить "правильный" сыр. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

150 г песочного печенья

60 г растопленного сливочного масла

300 г сливочного сыра

180 мл жирных сливок от 33%

120 г сахарной пудры

15 г кукурузного крахмала

2 яйца

50 г сыра дорблю

Приготовление:

Измельчите песочное печенье в крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Заполните бумажные формы для кексов одной столовой ложкой этой массы.

В отдельной миске проблендеруйте сливочный сыр, сливки, сахарную пудру и кукурузный крахмал до однородной массы. Добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком. Натрите сыр дорблю на терке и добавьте его в творожную массу.

Заполните каждую форму творожной массой, оставив немного места, так как чизкейки будут немного подниматься. Выпекайте чизкейки при температуре 160 градусов в течение 15 минут. На дно духовки поставьте противень с горячей водой для создания пара.

Дайте чизкейкам остыть и поставьте их в холодильник на 5 часов.

Компоте из ананасов и персиков:

100 г кусочков консервированного ананаса

120 г кусочков персиков

4 г пектина

40 г сахара

Смешайте сахар с пектином и добавьте к фруктам. Проварите массу две минуты после закипания, дайте остыть и отправьте в холодильник на 2 часа. Снимите бумагу с чизкейков и выложите сверху одну столовую ложку компоте.

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