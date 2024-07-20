Для приготовления порционных чизкейков с ананасом, персиком и сыром дорблю, вам понадобится не так много времени, но важно купить "правильный" сыр. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г песочного печенья
- 60 г растопленного сливочного масла
- 300 г сливочного сыра
- 180 мл жирных сливок от 33%
- 120 г сахарной пудры
- 15 г кукурузного крахмала
- 2 яйца
- 50 г сыра дорблю
Приготовление:
Измельчите песочное печенье в крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Заполните бумажные формы для кексов одной столовой ложкой этой массы.
В отдельной миске проблендеруйте сливочный сыр, сливки, сахарную пудру и кукурузный крахмал до однородной массы. Добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком. Натрите сыр дорблю на терке и добавьте его в творожную массу.
Заполните каждую форму творожной массой, оставив немного места, так как чизкейки будут немного подниматься. Выпекайте чизкейки при температуре 160 градусов в течение 15 минут. На дно духовки поставьте противень с горячей водой для создания пара.
Дайте чизкейкам остыть и поставьте их в холодильник на 5 часов.
Компоте из ананасов и персиков:
- 100 г кусочков консервированного ананаса
- 120 г кусочков персиков
- 4 г пектина
- 40 г сахара
- Смешайте сахар с пектином и добавьте к фруктам.
- Проварите массу две минуты после закипания, дайте остыть и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Снимите бумагу с чизкейков и выложите сверху одну столовую ложку компоте.
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