Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, какое еще вкусное и оригинальное блюдо можно приготовить из баклажанов.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами улучшенным рецептом бабагануша – невероятно вкусной закуски из баклажанов.

Чтобы приготовить бабагануш, нам понадобятся:

баклажаны – 5 шт.

тахини или кунжут (по желанию можно заменить на жареные семечки подсолнечника) – 120-150 г

чеснок – 2-3 зуб.

сок половинки лимона

соль – по вкусу

зелень (петрушка, кинза) – по желанию

оливковое масло

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что главное в этом рецепте - хорошо запечь баклажаны, аж до угольной корочки, чтобы они были аж подкопченые по вкусу.

На баклажанах делаем проколы вилкой и запекаем либо на большом огне на гриле со всех сторон, либо в домашних условиях на сухой сковороде или прямо на поверхности электроплиты. В духовке тоже можно, но на это уйдет больше времени.

Готовые баклажаны шеф-повар советует накрыть пленкой, дать им остыть, а затем очистить от кожуры.

Мякоть баклажанов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает с тахини (кунжутной пастой). Можно приготовить тахини самостоятельно, немного обжарив кунжут и перетерев его в ступке. Или так же сделать пасту из семян подсолнечника.

Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к баклажанам измельченный чеснок, зелень, соль по вкусу, ароматное масло и перемешивает все до однородности.

Чтобы бабагануш получился еще нежнее и вкуснее, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил в него еще несколько столовых ложек густого йогурта, а также щепотку молотой зиры.

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