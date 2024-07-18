У себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить легкий домашний крем-сыр, а также вкуснейшую летнюю закуску с ним.

Крем-сыр по этому рецепту готовится очень просто и быстро, без вредных добавок, а использовать его можно для завтраков, салатов, закусок и даже десертов.

Чтобы приготовить нежный домашний крем-сыр, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет всего 750 г густого ложкового кефира и марлю.

На миску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ставит сито, на него кладет марлю в несколько слоев (от двух до четырех), выливает туда кефир, заворачивает края марли и отправляет на ночь в холодильник.

В результате получим 250 г мягкого свежего крем-сыра. К готовому крем-сыру по желанию можно добавлять соль, любимые специи и травы, немного оливкового масла.

Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить тост с крем-сыром и запеченным персиком (можно заменить грушей, сливой или яблоком).

Для этого персики или нектарины разрезаем на четверти, удаляя косточку, выкладываем на противень, немного поливаем медом, добавляем ароматные травы и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке сначала 20-25 минут под фольгой, а затем еще 10 минут без фольги до мягкости и легкой румяности.

Кусочки белого хлеба "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного смазывает сливочным маслом и делает тосты. Тосты смазываем крем-сыром, сверху выкладываем запеченный персик, добавляем немного меда – и можно наслаждаться.

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