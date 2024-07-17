Для подготовки ракетного удара по Украине россиянам требуется от двух до трех суток, а для массированного удара до 50 ракет.

Россияне понимают, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) располагается на различных участках, что делает нецелесообразным использование ракет, если есть вероятность их сбития. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заметил, єто и сдерживает российскую армию от атак.

"Во-первых, ракеты для ПВО дорогие, во-вторых, комплексов ПВО не так много. Кроме того, полностью закрыть воздушное пространство невозможно. Россияне экспериментируют с различными методами преодоления украинской ПВО, используя системы радиоэлектронной борьбы на ракетах, новые маршруты захода и другие тактики" - заметил эксперт.

Свитан отмечает, что для подготовки ракетного удара по Украине россиянам требуется от двух до трех суток, а для массированного удара до 50 ракет — около недели. Возможность повторить такие удары у России есть, и они могут отправлять до десятка ракет ежедневно.

"В условиях постоянного движения украинских объектов российская армия не имеет достаточного количества целей для массированных атак. Поэтому они запускают ракеты по мере обнаружения целей, чтобы не упустить возможность нанести удар" - заметил эксперт.

Также Свитан поделился, что последние доступные в сети кадры показывают, российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Первомайской в районе Железного, что находится юго-восточнее Торецка.

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои в окрестностях города, удерживая позиции в Донецкой области. Однако непосредственно в самом Торецке российских оккупантов нет.

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