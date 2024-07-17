Оперативное командование "Південь" прокомментировало произошедший в Одессе инцидент 15 июля, где произошла стычка между мужчинами в военной форме и гражданским.

В Одессе не утихают скандалы с участием мужчин в военной форме. Да, на этот раз в сети распространяется видео драки, во время которой одессит бросается с кулаками на военных. В ОК "Південь" отреагировали на конфликт. Об этом ОК "Південь" сообщает в Facebook.

Оперативное командование "Південь" прокомментировало произошедший в Одессе инцидент 15 июля, где произошла стычка между мужчинами в военной форме и гражданским лицом. В ведомстве отметили, что пьяный мужчина выражал агрессию к украинским защитникам, а работники Территориального центра комплектования не были причастны к конфликту.

Военные сообщили, что в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и демонстрировать непристойные жесты, увидев представителей ТЦК. Недалеко находились военные, проходившие лечение в госпитале. Они вежливо попросили мужчину успокоиться, но тот ответил угрозами и попытался напасть. В результате раненые защитники были вынуждены вмешаться и успокоить его.

"Военнослужащие ТЦК участие в конфликте не принимали. Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага... Большинство военнослужащих ВСУ — мобилизованные граждане, выполняющие свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на на первом месте. Обида военнослужащих должна жестко караться", — пояснили в ОК "Південь".

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.