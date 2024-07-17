Стоит отметить, что во время первого года полномасштабной войны чиновник, его жена и дочь потратили миллионы на прихоти.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки необоснованных активов у экстаможника из Одессы на сумму более 3,2 млн грн после полной проверки его декларации. Об этом сообщили в самом НАПК .

Стоит отметить, что в первый год полномасштабной войны чиновник, его жена и дочь приобрели 5 автомобилей на общую сумму более 7 млн ​​грн. Речь идет об автомобилях:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 года выпуска;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 года выпуска;

AUDI A5, 2022 года выпуска;

AUDI A6, 2022 года выпуска;

AUDI A4, 2022 года выпуска.

Как сообщили в НАПК, было установлено, что имеющиеся у них денежные сбережения и доходы, полученные на момент совершения покупок, свидетельствуют о невозможности приобрести имущество за счет средств, полученных из законных источников. Также установлено, что экспослужащее таможни получило право собственности на легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 года выпуска по цене ниже минимальной рыночной.

При этом отмечается в НАПК, что материалы этого дела были направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса о подаче в суд с иском о признании активов эксчиновника необоснованными и их взыскании в пользу государства.

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