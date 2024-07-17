Львовянин Олег проходил военную службу в одной из воинских частей во время мобилизации, но сбежал.

Яворовский районный суд Львовской области признал военного Олега виновным в самовольном уходе с места службы. Ему назначили пять лет тюрьмы, несмотря на желание осужденного продолжать службу. Приговор был обнародован в судебном реестре в июле 2024 года.

В приговоре отмечено, что львовянин Олег проходил военную службу в одной из воинских частей во время мобилизации. В декабре 2023 года он самовольно покинул территорию части и больше месяца не возвращался в службу. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело за побег.

Во время судебного заседания Олег признал свою вину и попросил учесть, что он участник боевых действий, имеет боевую травму и желает продолжать службу в Вооруженных Силах Украины. Он обратился с просьбой назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судья Наталья Швед, рассмотрев все материалы дела, признала Олега виновным в самовольном уходе с места службы. По ее мнению, для исправления осужденного и предотвращения новых правонарушений необходимо назначить ему пять лет заключения. Приговор может быть оспорен.

Напомним, что командир отделения одного из судов ВМС Украины получил подозрение от Государственного бюро расследований. Для того чтобы иметь законный выход на сушу с судна, подчиненным пришлось оплатить капитану 10 тыс. гривен. По оперативным данным, капитан мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен в месяц. За содеянное ему грозит провести до 10 лет в тюрьме.

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