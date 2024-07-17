Средняя зарплата в Украине составляет всего 19,5 тыс. грн в вакансиях, но некоторы украинцы могут получить намного больше.

В Украине на популярных кадровых платформах доступно более 1000 вакансий с дистанционной работой. Программисты, специалисты по рекламе и менеджеры по продажам могут зарабатывать от 50 тыс. грн., при этом зарплата менеджеров зависит от результатов их работы.

Средняя зарплата в Украине, по данным этого портала, составляет всего 19,5 тыс. грн в вакансиях.

PPC-специалист может зарабатывать от 30 до 90 тыс. грн. Специалист по Pay Per Click занимается контекстной рекламой, привлекая на сайт пользователей, которые, вероятно, совершат покупку.

Специалисты отвечают за сбор семантического ядра на английском языке, запуск рекламных кампаний, оптимизацию рекламы и регулярный анализ результатов. Требования к кандидату:

знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;

высокий уровень владения ПК (быстрая печать, работа с Excel, поиск информации);

опыт работы с Amazon Ads будет преимуществом;

наличие курсов по контекстной рекламе также будет плюсом.

Менеджер по продажам может зарабатывать до 83,7 тыс. грн, в зависимости от работодателя. Основные требования:

опыт работы в продажах от 6 месяцев;

умение работать с CRM-системами;

желание учиться.

Media buyer может получать до 100 тысяч гривен. Эта позиция предусматривает оптовую закупку рекламных мест для дальнейшей реализации. Требования к кандидатам:

опыт работы с Search Arbitrage от 6 месяцев (FB/TT);

наличие кейсов со спендами от $15 тыс. в месяц.

Digital-маркетолог может получать до 80 тысяч гривен. Основные обязанности включают:

сбор аналитики по всем рекламным кампаниям;

регулярный анализ результатов и создание новых гипотез;

анализ трендовых креативов и пополнение банка креативов;

соблюдение маркетинговой стратегии, что предполагает креативность и поиск путей улучшения результатов в рамках заданной стратегии.

Источник: OBOZ.UA.

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