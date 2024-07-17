В настоящее время идет досудебное расследование, и правоохранители устанавливают других возможных участников этой схемы.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили действующего народного депутата в требовании взятки за ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, нардеп, вероятно, требовал деньги у главы одного из сельских советов за непрепятствование в проведении соответствующего тендера.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн. грн.

В САП также отметили, что фигуранту объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 УК Украины. В настоящее время идет досудебное расследование, и правоохранители устанавливают других возможных участников этой схемы.

Ему может грозить арест сроком до полугода; конфискация имущества; лишение свободы от двух до двенадцати лет; лишение права занимать предыдущее служебное положение или заниматься отдельными видами деятельности – до 3 лет.

Как пишут СМИ, речь идет о нардепе от Слуг народа Николая Задорожного. Из открытых источников известно, что 25 ноября 2019 народный депутат подал НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ему, он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero стоимостью 320 тыс. грн. До того как стать депутатом, Задорожный был безработным. После скандала со взяткой прошло заседание Слуги народа, на котором Задорожного исключили из партии.

Источник: ТСН.

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