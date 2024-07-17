На суде оказалось, что мужчина болеет туберкулезом, а врачи на ВЛК вообще постановили, что тот здоров и пригоден к службе.

В Волынской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде оказалось, что мужчина болеет туберкулезом, при этом ВЛК признало его пригодным к службе.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

Согласно приговору суда, в сентябре 2023 года мужчина был признан годным к военной службе без ограничений. Позже ему была вручена повестка на военную службу, однако мужчина уклонился от мобилизации. В суде он признал свою вину и выразил раскаяние.

Суд также учел, что мужчина страдает туберкулезом с бактериовыделением легких и имеет срок лечения до 02.11.2024 года, что подтверждено медицинской документацией Волынской инфекционной больницы.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы.

Напомним о похожем инциденте, который произошел в Черниговской области. Там к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он утверждал, что якобы "не получал повестки".

По данным суда, в июне 2023 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его годным к мобилизации. 15 февраля 2024 г. он получил повестку и должен был 16 февраля прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако житель Черниговщины уклонился от призыва.

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