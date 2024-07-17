В Минобороны ответили, как будут проверять граждан и нужно ли будет носить с собой бумажные документы от 17 июля.

Если во время проверки данных у военнообязанного сотрудниками ТЦК не обнаружены бумажные документы, его должны проверить через реестр "Оберег". Об этом сказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

С 16 июля обновление военно-учетных данных завершится. Теперь военнообязанным не обязательно иметь при себе бумажные документы всюду. В случае остановки на блокпосту или других общественных местах их данные в системе "Резерв+" будут достаточны для проверки лица. Однако, если возникнут проблемы с электронными версиями документов, может потребоваться предъявление бумажных.

Если во время проверки данных у военнообязанного сотрудниками ТЦК окажется, что у него нет бумажных документов, его не будут задерживать и не будут направлять в территориальный центр комплектования.

"Если у вас возникла какая-то проблема с электронным документом, вы должны выяснить ее. Мы это исправим. Вы можете пользоваться своим электронным документом. Параллельно с этим у вас всегда есть на руках ваш бумажный документ, который является резервным. Мы оставили такой вариант ", – отметила Черногоренко.

Согласно ее высказываниям, должностные лица, работники Нацполиции, ТЦК, СП и Госпогранслужбы могут запросить реестр "Оберег" для получения данных о лице. В случае критической ситуации, например, если невозможно загрузить электронный документ и при этом нет при себе бумажного, военнообязанный имеет право требовать проверки через "Оберег".

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