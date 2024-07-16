В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился полезным лайфхаком для приготовления малосольных огурцов.

Малосольные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными, хрустящими, а на процесс маринования уйдет всего 10 минут.

Для приготовления быстрых малосольных огурцов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

огурцы – 700 г

соль – 8 г

чеснок и зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

растительное масло

уксус (лучше яблочный) – 20 г

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что по желанию можно добавлять также перец чили, другую зелень (кинзу или базилик), соевый соус, кунжутное масло или обжаренный кунжут – тогда огурцы будут иметь вообще неповторимый вкус.

Огурцы моем, отрезаем хвостики с обеих сторон, и разрезаем каждый на четыре части.

Нарезанные огурцы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский складывает в пакет-слайдер, добавляет соль, мелко нарезанную петрушку и укроп – побольше, выжатый чеснок, уксус, поливает ароматным подсолнечным маслом, закрывает пакет, хорошо перемешивает и отправляет на 10 минут в холодильник – и малосольные огурцы готовы.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что такие малосольные огурцы можно хранить в холодильнике два дня, за это время они не станут хуже, а будут оставаться такими же вкусными.

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