В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился полезным лайфхаком для приготовления малосольных огурцов.
Малосольные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными, хрустящими, а на процесс маринования уйдет всего 10 минут.
Для приготовления быстрых малосольных огурцов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- огурцы – 700 г
- соль – 8 г
- чеснок и зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
- растительное масло
- уксус (лучше яблочный) – 20 г
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что по желанию можно добавлять также перец чили, другую зелень (кинзу или базилик), соевый соус, кунжутное масло или обжаренный кунжут – тогда огурцы будут иметь вообще неповторимый вкус.
Огурцы моем, отрезаем хвостики с обеих сторон, и разрезаем каждый на четыре части.
Нарезанные огурцы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский складывает в пакет-слайдер, добавляет соль, мелко нарезанную петрушку и укроп – побольше, выжатый чеснок, уксус, поливает ароматным подсолнечным маслом, закрывает пакет, хорошо перемешивает и отправляет на 10 минут в холодильник – и малосольные огурцы готовы.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что такие малосольные огурцы можно хранить в холодильнике два дня, за это время они не станут хуже, а будут оставаться такими же вкусными.
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