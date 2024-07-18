Чтобы гречка получилась еще вкуснее, можно воспользоваться кулинарной хитростью, о которой рассказал кулинар и финалист "Мастер Шеф. Профессионалы".

Гречку не зря считают одной из самых полезных из всех круп, пишет Politeka.net. В гречневой каше содержится железо, магний, фосфор и витамины А, C, Е, группы B, Р и РР, поддерживающие здоровье костей, нервной системы и иммунитета.

Гречка гармонично сочетается с мясными и рыбными блюдами, овощами, соусами, грибами. Из нее готовят полезные котлеты, запеканки и другие вкусные блюда.

«Хотел вам показать, что я готовлю себе на ужин после работы», – рассказал финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Александр Гриценко на свой странице в Инстаграм.

Как вкусно сварить гречку.

По его словам, это гречка с куриным филе, овощами и аджикой.

Рассказывая о своем методе приготовления гречки, кулинар отметил, что многие заливают гречку холодной водой в пропорции 1:2, кто-то сыплет гречку в кипящую воду. А вот у него свой секрет вкусной гречки.

«Саму гречку я никогда не варю в простой воде. Очень люблю использовать насыщенные бульоны, или как на видео добавлять в воду аджику, дополнив ее какими-то овощами, чесноком и специями», - рассказал звезда «Мастер Шеф».

Как вкусно сварить гречку.

К гречке финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» обжарил кусочки куриного филе с измельченным синим луком. Также добавил на сковороду порезанный сладкий перец и цветную капусту, чеснок, имбирь, специи и соль.

К этой смеси на сковороде Гриценко также добавил аджику и немного воды.

И прямо на сковороду кулинар высыпал гречку.

Уже в тарелку к гречке звезда «Мастер Шеф» добавил измельченную зелень.

Как вкусно сварить гречку.

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