Гречку не зря считают одной из самых полезных из всех круп, пишет Politeka.net. В гречневой каше содержится железо, магний, фосфор и витамины А, C, Е, группы B, Р и РР, поддерживающие здоровье костей, нервной системы и иммунитета.
Гречка гармонично сочетается с мясными и рыбными блюдами, овощами, соусами, грибами. Из нее готовят полезные котлеты, запеканки и другие вкусные блюда.
«Хотел вам показать, что я готовлю себе на ужин после работы», – рассказал финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Александр Гриценко на свой странице в Инстаграм.
Как вкусно сварить гречку.
По его словам, это гречка с куриным филе, овощами и аджикой.
Рассказывая о своем методе приготовления гречки, кулинар отметил, что многие заливают гречку холодной водой в пропорции 1:2, кто-то сыплет гречку в кипящую воду. А вот у него свой секрет вкусной гречки.
«Саму гречку я никогда не варю в простой воде. Очень люблю использовать насыщенные бульоны, или как на видео добавлять в воду аджику, дополнив ее какими-то овощами, чесноком и специями», - рассказал звезда «Мастер Шеф».
Как вкусно сварить гречку.
К гречке финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» обжарил кусочки куриного филе с измельченным синим луком. Также добавил на сковороду порезанный сладкий перец и цветную капусту, чеснок, имбирь, специи и соль.
К этой смеси на сковороде Гриценко также добавил аджику и немного воды.
И прямо на сковороду кулинар высыпал гречку.
Уже в тарелку к гречке звезда «Мастер Шеф» добавил измельченную зелень.
Как вкусно сварить гречку.
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