Салат по рецепту ресторатора, шеф-повара и победителя «Мастер Шеф» Евгения Клопотенко будет как маленький кулинарный шедевр: вкусный, хрустящий и освежающий.

Главным ингредиентом для такого необычного салата, о рецепте которого рассказал ресторатор Евгений Клопотенко, является самая обычная морковь.

«Прикольный рецепт», – подчеркнул Клопотенко, рассказывая о ходе приготовления салата.

Итак, ингредиенты требуются следующие: морковь, лимонный сок, твердый сыр, специи карри, соль по вкусу.

Рецепт вкусного салата из моркови.

Морковь нужно просто почистить и порезать на тоненькие слайсы овощечисткой.

Затем добавить в морковь сок лимона и приправу карри.

"Это основа вкуса", - отметил Клопотенко.

Дальше кулинар натер на большой терке сыр и тоже добавил в морковь.

«Если вы хотите влюбиться и морковь, сделайте именно такой красивый салат», – подчеркнул Евгений Клопотенко.

Комментируя такой необычный рецепт салата всего из двух ингредиентов, пользователи соцсетей отмечают, что он действительно вкусній, а еще очень полезный.

«Как всегда просто, ярко, вкусно. Браво, Маэстро»,

«Вкусно и необычно!»,

«Попробуйте – тертая морковь и твердый сыр, изюм, один зубчик чеснока, немного майонеза или сметаны, а также измельченные грецкие орехи. Вкусность!»,

«Я и так в морковь влюблена, спасибо за интересный полезный рецепт»,

«Шикарный салат. Человек его готовит часто, не знала что у вас подсмотрел его».

Рецепт вкусного салата из моркови.

Отметим, что морковь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Так, в моркови содержатся витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K, а также железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, литий, алюминий, никель, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера.

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