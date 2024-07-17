Астрологиня Инна Довгань рассказала, что в мае и августе 2025 года есть шанс на договоренности по окончанию войны, но идеально для этого планеты в небе встанут 24 августа 2026 года.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Относительно окончания войны, если смотреть за астрологическими аспектами, не просто какая-то приостановка временная, а имеется в виду когда уже сможем выдохнуть. 24 августа 2026 года Меркурий, Юпитер в дирекциях меняют знак, переходят в знак Весов, это знак дипломатии, это знак договоренностей, это знак согласования. И здесь тоже будет Венера с Марсом также в знаке Весов. То есть здесь уже может быть какое-то финальное соглашение, что все, заканчиваем эту историю.

Я здесь не могу сказать, что до 2026 году будут прямо ракетные обстрелы, но в 2025 году я вижу, что они еще очень возможны. Здесь в мае 2025 года идет шанс на какие-то договоренности, в августе 2025 года идет шанс на договоренности. То есть в зависимости от того, как будут договариваться, о чем будут договариваться, сколько будут давать оружия…

Осенью по предоставлению оружия от партнеров идет немного все медленно. Поэтому я не вижу, что прямо будет возвращение всех территорий. Но после 2026 года уже идет период каких-то более дипломатических договоренностей, не через оружие, не через убийства.

А ведь там же будет еще и в россии меняться власть, возможно, также будет говорить. И в Украине будет меняться власть. То есть эти изменения будут действительно влиять на какой-то другой этап договоренностей. А осень 2024 еще будет достаточно напряженная.

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