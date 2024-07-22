Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать самые мягкие и вкусные вареники на пару.

Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных паровых вареников с творогом, которые точно многим понравятся, так как они нежнее и мягче тех, что готовят просто на воде.

Ингредиенты для теста:

Кефир – 250 мл

Сода – 5 г

Рафинированное масло – 20 мл

Соль – 2 г

Сахар – 10 г

Мука – 330 г

Ингредиенты для творожной начинки:

Творог жирностью 5-9% – 350 г

Яйцо – 50 г (1 шт.)

Сахар – 15 г

Соль – 1 г

Ванильный сахар – по вкусу

В миске смешайте кефир с солью, сахаром и содой. Добавьте просеянную муку и перемешайте. Затем влейте растительное масло и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку и оставьте его на 15-20 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В отдельной миске смешайте творог с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, смажьте руки, тесто и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите тесто на небольшие шарики весом примерно по 30 г каждый. Легонько раскатайте каждый шарик в небольшие лепешки.

На середину каждой лепешки выложите творожную начинку и аккуратно залепите края, формируя вареники.

Смажьте нижнюю часть вареников растительным маслом. Выложите вареники на сито или в пароварку. Готовьте вареники на пару под крышкой в течение 5-6 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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