Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных паровых вареников с творогом, которые точно многим понравятся, так как они нежнее и мягче тех, что готовят просто на воде.
Ингредиенты для теста:
- Кефир – 250 мл
- Сода – 5 г
- Рафинированное масло – 20 мл
- Соль – 2 г
- Сахар – 10 г
- Мука – 330 г
Ингредиенты для творожной начинки:
- Творог жирностью 5-9% – 350 г
- Яйцо – 50 г (1 шт.)
- Сахар – 15 г
- Соль – 1 г
- Ванильный сахар – по вкусу
В миске смешайте кефир с солью, сахаром и содой. Добавьте просеянную муку и перемешайте. Затем влейте растительное масло и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку и оставьте его на 15-20 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.
В отдельной миске смешайте творог с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, смажьте руки, тесто и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите тесто на небольшие шарики весом примерно по 30 г каждый. Легонько раскатайте каждый шарик в небольшие лепешки.
На середину каждой лепешки выложите творожную начинку и аккуратно залепите края, формируя вареники.
Смажьте нижнюю часть вареников растительным маслом. Выложите вареники на сито или в пароварку. Готовьте вареники на пару под крышкой в течение 5-6 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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