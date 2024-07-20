Лучше сохранить идею яркого и вкусного рулета с рисунком, который непременно удивит близких и гостей. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для начинки из киви и персиков:
- 100 г кусочков персиков
- 100 г кусочков киви
- 3 г пектина NH или 7 г кукурузного крахмала
- 40 г сахара
Перемешайте пектин или крахмал с сахаром. Добавьте смесь к фруктам и проварите 2 минуты после закипания (если используете крахмал, варите около 1 минуты). Дайте начинке остыть.
Ингредиенты для теста для рисунка:
- 40 г растопленного сливочного масла
- 1 небольшое яйцо (50-55 г)
- 40 г сахарной пудры
- 50 г муки
- Сухие красители
Объедините все ингредиенты в единую массу с помощью венчика. Разделите тесто и покрасьте его в нужные цвета. Нарисуйте узоры на подготовленном пергаменте (см. видео). Отправьте противень с рисунками в морозильную камеру на 30 минут.
Ингредиенты для заварного рулета:
- 60 г сливочного масла
- 50 мл молока
- 80 г муки
- 100 г желтков
- 65 г сахарной пудры
- 160 г белков
Нагрейте масло с молоком до активного пара. Засыпьте муку и заваривайте тесто, как на видео, дайте остыть в течение 3 минут. Добавьте желтки и перемешайте.Взбейте белки с пудрой до стойких пиков.
Добавьте немного белков к заварному тесту, перемешайте до консистенции сметаны. Объедините белки и заварное основание, аккуратно вымешивая лопаткой. Выложите тесто на противень с рисунком.
Выпекайте при 160-165 градусах 12-15 минут на силиконизированном пергаменте. Дайте коржу остыть в течение 3 минут и скрутите его в рулет. Оставьте до полного охлаждения.
Ингредиенты для крема:
- 350 г сливочного сыра
- 80 мл жирных сливок
- 50 г сахарной пудры
Взбейте охлажденные ингредиенты до получения кремовой массы.
Ингредиенты для пропитки:
- 70 мл вишневого пюре
- 20 мл воды
- 30 г сахара
Сварите сироп из всех ингредиентов в течение 2 минут. Дайте сиропу остыть. Разверните остывший корж и пропитайте его сиропом. Нанесите крем ровным слоем. Выложите начинку из киви и персиков. Сверните корж обратно в рулет и оставьте его на несколько часов в холодильнике для пропитки и стабилизации.
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