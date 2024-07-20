Этот рулет с рисунком станет настоящим украшением любого праздничного стола, а его яркий внешний вид и нежная начинка не оставят равнодушными ваших близких и гостей.

Лучше сохранить идею яркого и вкусного рулета с рисунком, который непременно удивит близких и гостей. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для начинки из киви и персиков:

100 г кусочков персиков

100 г кусочков киви

3 г пектина NH или 7 г кукурузного крахмала

40 г сахара

Перемешайте пектин или крахмал с сахаром. Добавьте смесь к фруктам и проварите 2 минуты после закипания (если используете крахмал, варите около 1 минуты). Дайте начинке остыть.

Ингредиенты для теста для рисунка:

40 г растопленного сливочного масла

1 небольшое яйцо (50-55 г)

40 г сахарной пудры

50 г муки

Сухие красители

Объедините все ингредиенты в единую массу с помощью венчика. Разделите тесто и покрасьте его в нужные цвета. Нарисуйте узоры на подготовленном пергаменте (см. видео). Отправьте противень с рисунками в морозильную камеру на 30 минут.

Ингредиенты для заварного рулета:

60 г сливочного масла

50 мл молока

80 г муки

100 г желтков

65 г сахарной пудры

160 г белков

Нагрейте масло с молоком до активного пара. Засыпьте муку и заваривайте тесто, как на видео, дайте остыть в течение 3 минут. Добавьте желтки и перемешайте.Взбейте белки с пудрой до стойких пиков.

Добавьте немного белков к заварному тесту, перемешайте до консистенции сметаны. Объедините белки и заварное основание, аккуратно вымешивая лопаткой. Выложите тесто на противень с рисунком.

Выпекайте при 160-165 градусах 12-15 минут на силиконизированном пергаменте. Дайте коржу остыть в течение 3 минут и скрутите его в рулет. Оставьте до полного охлаждения.

Ингредиенты для крема:

350 г сливочного сыра

80 мл жирных сливок

50 г сахарной пудры

Взбейте охлажденные ингредиенты до получения кремовой массы.

Ингредиенты для пропитки:

70 мл вишневого пюре

20 мл воды

30 г сахара

Сварите сироп из всех ингредиентов в течение 2 минут. Дайте сиропу остыть. Разверните остывший корж и пропитайте его сиропом. Нанесите крем ровным слоем. Выложите начинку из киви и персиков. Сверните корж обратно в рулет и оставьте его на несколько часов в холодильнике для пропитки и стабилизации.

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