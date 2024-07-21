Тропический торт впечатляет насыщенными медовыми коржами с какао и нежным кремом на основе сметаны и сливочного сыра, рассказывает авторка кулинарного блога.

Этот рецепт тропического торта с медовыми коржами и нежным кремом создаст незабываемое впечатление благодаря мягкому крему и тонкому бисквиту. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Коржи (диаметр 20 см)

100 г сливочного масла

100 г натурального меда

160 г сахара

2 яйца + желток

400 г муки

60 г какао

1.5 ч.л. соды

Приготовление:

Соедините в кастрюльке мед, сахар и масло, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите до закипания. Добавьте соду и переложите смесь в большую емкость, дайте остыть в течение 5 минут.

Вбейте яйца по одному, быстро перемешивая венчиком. В просеянную муку добавьте какао и перемешайте венчиком. Постепенно вводите сухие ингредиенты в медово-яичную смесь, вымешивайте тесто на рабочей поверхности.

Скатывайте тесто в колбаску и делите на равные части, из которых формируйте шарики. Разложите их на доску, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте каждый кусочек очень тонко на пергаменте, вырезайте круги нужного диаметра, лишнее тесто убирайте. Выпекайте лепешки в предварительно разогретой до 180° духовке 5-6 минут.

Крем

350 г сметаны 20% жирности

300 мл жирных сливок 33-36%

400 г сливочного сыра

200 г сахарной пудры

Приготовление:

Добавьте к сыру сахарную пудру и сметану, взбейте 2-3 минуты. Отдельно взбейте сливки и добавьте их в основную смесь. Перемешивайте крем на низкой скорости миксера до однородности. Примечание: ингредиенты должны быть охлаждены.

Начинка

120 г пюре маракуйи

140 г консервированных или свежих ананасов

60 г сахара

10 г пектина или 2 неполных столовых ложки кукурузного крахмала

Приготовление:

Нарежьте ананасы мелкими кусочками и добавьте в пюре маракуйи. Перемешайте пектин или крахмал с сахаром и добавьте в пюре. Проварите смесь после закипания 3 минуты, затем полностью остудите под пищевой пленкой.

Сборка торта:

На каждую лепешку выложите 3-4 столовые ложки крема, равномерно распределите по поверхности. Хаотично добавляйте кусочки начинки. Промажьте торт оставшимся кремом и посыпьте крошками из лишнего коржа. Оставьте торт в холодильнике минимум на 5 часов для пропитки.

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