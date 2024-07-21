Этот рецепт тропического торта с медовыми коржами и нежным кремом создаст незабываемое впечатление благодаря мягкому крему и тонкому бисквиту. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Коржи (диаметр 20 см)
- 100 г сливочного масла
- 100 г натурального меда
- 160 г сахара
- 2 яйца + желток
- 400 г муки
- 60 г какао
- 1.5 ч.л. соды
Приготовление:
Соедините в кастрюльке мед, сахар и масло, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите до закипания. Добавьте соду и переложите смесь в большую емкость, дайте остыть в течение 5 минут.
Вбейте яйца по одному, быстро перемешивая венчиком. В просеянную муку добавьте какао и перемешайте венчиком. Постепенно вводите сухие ингредиенты в медово-яичную смесь, вымешивайте тесто на рабочей поверхности.
Скатывайте тесто в колбаску и делите на равные части, из которых формируйте шарики. Разложите их на доску, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте каждый кусочек очень тонко на пергаменте, вырезайте круги нужного диаметра, лишнее тесто убирайте. Выпекайте лепешки в предварительно разогретой до 180° духовке 5-6 минут.
Крем
- 350 г сметаны 20% жирности
- 300 мл жирных сливок 33-36%
- 400 г сливочного сыра
- 200 г сахарной пудры
Приготовление:
Добавьте к сыру сахарную пудру и сметану, взбейте 2-3 минуты. Отдельно взбейте сливки и добавьте их в основную смесь. Перемешивайте крем на низкой скорости миксера до однородности. Примечание: ингредиенты должны быть охлаждены.
Начинка
- 120 г пюре маракуйи
- 140 г консервированных или свежих ананасов
- 60 г сахара
- 10 г пектина или 2 неполных столовых ложки кукурузного крахмала
Приготовление:
Нарежьте ананасы мелкими кусочками и добавьте в пюре маракуйи. Перемешайте пектин или крахмал с сахаром и добавьте в пюре. Проварите смесь после закипания 3 минуты, затем полностью остудите под пищевой пленкой.
Сборка торта:
На каждую лепешку выложите 3-4 столовые ложки крема, равномерно распределите по поверхности. Хаотично добавляйте кусочки начинки. Промажьте торт оставшимся кремом и посыпьте крошками из лишнего коржа. Оставьте торт в холодильнике минимум на 5 часов для пропитки.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.