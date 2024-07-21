Этот рецепт тропического торта с медовыми коржами и нежным кремом создаст незабываемое впечатление благодаря мягкому крему и тонкому бисквиту. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Коржи (диаметр 20 см)

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г натурального меда
  • 160 г сахара
  • 2 яйца + желток
  • 400 г муки
  • 60 г какао
  • 1.5 ч.л. соды

Приготовление:

Соедините в кастрюльке мед, сахар и масло, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите до закипания. Добавьте соду и переложите смесь в большую емкость, дайте остыть в течение 5 минут.

Вбейте яйца по одному, быстро перемешивая венчиком. В просеянную муку добавьте какао и перемешайте венчиком. Постепенно вводите сухие ингредиенты в медово-яичную смесь, вымешивайте тесто на рабочей поверхности.

Скатывайте тесто в колбаску и делите на равные части, из которых формируйте шарики. Разложите их на доску, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте каждый кусочек очень тонко на пергаменте, вырезайте круги нужного диаметра, лишнее тесто убирайте. Выпекайте лепешки в предварительно разогретой до 180° духовке 5-6 минут.

Крем

  • 350 г сметаны 20% жирности
  • 300 мл жирных сливок 33-36%
  • 400 г сливочного сыра
  • 200 г сахарной пудры

Приготовление:

Добавьте к сыру сахарную пудру и сметану, взбейте 2-3 минуты. Отдельно взбейте сливки и добавьте их в основную смесь. Перемешивайте крем на низкой скорости миксера до однородности. Примечание: ингредиенты должны быть охлаждены.

Начинка

  • 120 г пюре маракуйи
  • 140 г консервированных или свежих ананасов
  • 60 г сахара
  • 10 г пектина или 2 неполных столовых ложки кукурузного крахмала

Приготовление:

Нарежьте ананасы мелкими кусочками и добавьте в пюре маракуйи. Перемешайте пектин или крахмал с сахаром и добавьте в пюре. Проварите смесь после закипания 3 минуты, затем полностью остудите под пищевой пленкой.

Сборка торта:

На каждую лепешку выложите 3-4 столовые ложки крема, равномерно распределите по поверхности. Хаотично добавляйте кусочки начинки. Промажьте торт оставшимся кремом и посыпьте крошками из лишнего коржа. Оставьте торт в холодильнике минимум на 5 часов для пропитки.

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