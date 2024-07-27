Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская между съемками любит возиться на кухне, угощая друзей и друзей собственными блюдами и рассказывая поклонникам свои секреты.

Ольга Сумская знает множество рецептов полезных завтраков, блюд на обед и выпечки. Имеет актриса и свой рецепт желе из ягод, а именно – из смородины.

«Вкус божественный!», - подчеркнула Ольга Сумская, решив поделиться рецептом желе на своей странице в Инстаграм.

По словам Сумской, она помыла смородину прямо с веточками, потому что чистить нет времени. Дальше актриса слила воду, засыпала в глубокую кастрюлю с толстым дном, поставила на огонь, в процессе нагрева помяла толкушкой для пюре, добавила сок половинки лимона. Это поможет сберечь цвет.

Затем Сумская прокипятила смесь и через мелкий дуршлаг процедила в другую емкость.

«Разминая ягоды черпаком для супа (очень удобно!)», – рассказала актриса о своих секретах.

Затем Ольга Сумская уже чистый смородиновый сок снова поставила на огонь, добавила сахар - не более 2 стаканов на 1 кило ягод.

Варим желе, помешивая, в течение 20 минут на среднем огне. Также Ольга Сумская добавляет две дольки мелко порезанного апельсина.

«И главное – не снимаем пенку!», – поделилась Ольга Сумская еще одним секретом своего желе.

Пенки, по словам актрисы, будет немного. Однако это и есть загуститель желе. Через 20 минут варка пенка исчезнет, ​​заверила актриса.

Стеклянные банки с металлическими крышками, в которых хранится ягодное желе, Ольга Сумская кипятит. Дальше разливает желе, переворачивает и оставляет так постоять до утра.

Напомним, что ягоды красной смородины очень полезные. Красная смородина улучшают работу кишечника, активизируют выведение лишних солей. Также эти ягоды являются прекрасным противовоспалительным средством, а также кровоостанавливающим, желчегонным, слабительным и жаропонижающим.

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