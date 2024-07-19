Этот торт с нежным бисквитом и воздушным суфле подойдет как для семейного праздника, так и для вкусного чаепития. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Бисквит (форма 18 см)
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 45 г муки
- 25 г какао
- 15 г крахмала
- 3 г разрыхлителя
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Просейте муку, крахмал, какао и разрыхлитель, добавьте их к яичной массе и аккуратно перемешайте лопаткой или ручным венчиком до однородности.
Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах 25-30 минут. Дайте бисквиту полностью остыть и оберните его пищевой пленкой.
Шоколадное Суфле
- 4 яичных белка
- 270 г сахара
- 100 мл воды
- 110 г мягкого сливочного масла
- 80 г молочного шоколада
- 16 г желатина, замоченного в 80 мл воды
Приготовление:
Взбейте масло в течение трех минут, добавьте растопленный до комнатной температуры шоколад и перемешайте до однородности, отставьте в сторону. Взбейте белки с щепоткой соли до пышной массы. В кастрюльке соедините сахар и воду, варите сироп до температуры 117°С (он должен быть слегка карамельного цвета).
Постепенно влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать до получения густой массы. Добавьте растопленный желатин и взбивайте еще 10 минут. В конце постепенно добавьте шоколадно-масляную смесь, по одной чайной ложке, и перемешайте до однородности.
Разрежьте бисквит на два коржа. Пропитайте их сиропом, приготовленным из 70 мл воды и 20 г сахара (сварите и дайте остыть). В подготовленную форму с ацетатной пленкой выложите один корж, залейте шоколадным суфле и накройте вторым коржом. Оставьте торт в холодильнике до полного застывания суфле.
Шоколадная Глазурь
- 85 г молочного шоколада
- 65 мл жирных сливок (33-36%)
Нагрейте сливки (но не кипятите), добавьте в них шоколад и перемешайте венчиком до однородности. Охладите глазурь до комнатной температуры и покройте ею торт. Оставьте торт в холодильнике на полтора часа.
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