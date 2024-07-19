Для идеального угощения за столом можно сделать торт "Птичье молоко", который хорошо сочетается с бисквитом и глазурью.

Этот торт с нежным бисквитом и воздушным суфле подойдет как для семейного праздника, так и для вкусного чаепития. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Бисквит (форма 18 см)

3 яйца

90 г сахара

45 г муки

25 г какао

15 г крахмала

3 г разрыхлителя

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Просейте муку, крахмал, какао и разрыхлитель, добавьте их к яичной массе и аккуратно перемешайте лопаткой или ручным венчиком до однородности.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах 25-30 минут. Дайте бисквиту полностью остыть и оберните его пищевой пленкой.

Шоколадное Суфле

4 яичных белка

270 г сахара

100 мл воды

110 г мягкого сливочного масла

80 г молочного шоколада

16 г желатина, замоченного в 80 мл воды

Приготовление:

Взбейте масло в течение трех минут, добавьте растопленный до комнатной температуры шоколад и перемешайте до однородности, отставьте в сторону. Взбейте белки с щепоткой соли до пышной массы. В кастрюльке соедините сахар и воду, варите сироп до температуры 117°С (он должен быть слегка карамельного цвета).

Постепенно влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать до получения густой массы. Добавьте растопленный желатин и взбивайте еще 10 минут. В конце постепенно добавьте шоколадно-масляную смесь, по одной чайной ложке, и перемешайте до однородности.

Разрежьте бисквит на два коржа. Пропитайте их сиропом, приготовленным из 70 мл воды и 20 г сахара (сварите и дайте остыть). В подготовленную форму с ацетатной пленкой выложите один корж, залейте шоколадным суфле и накройте вторым коржом. Оставьте торт в холодильнике до полного застывания суфле.

Шоколадная Глазурь

85 г молочного шоколада

65 мл жирных сливок (33-36%)

Нагрейте сливки (но не кипятите), добавьте в них шоколад и перемешайте венчиком до однородности. Охладите глазурь до комнатной температуры и покройте ею торт. Оставьте торт в холодильнике на полтора часа.

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