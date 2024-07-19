Служба поддержки "ПриватБанка" заверила украинку, что проблема с зачислением средств будет решена до конца дня, но этого не произошло.

Клиенты ПриватБанка могут столкнуться с проблемами при пополнении банковских карт в терминалах из-за отключения электроэнергии. Если средства направляются на счет в отсутствие света, они могут не поступить, а процесс возврата средств может занять несколько недель.

В одной из жалоб клиентка банка описала, как она пыталась пополнить банковскую карту для оплаты лечения. При внесении средств в терминал электроэнергию выключили, что привело к сбою.

"12.07 я по работе приехала в Днепр. Мне срочно нужно было пополнить свою карту, чтобы до 9 утра внести оплату за лечение мужчины! Когда я внесла терминал 9500, выключили свет. Я набрала в службу поддержки. Оператор увидела, что я действительно внесла 9500 к терминалу самообслуживания для пополнения своей карты. Но из-за сбоя в работе операция не была завершена", — говорится в сообщении.

Служба поддержки заверила украинку, что проблема с зачислением средств будет решена до конца дня, но этого не произошло. После повторного обращения в ПриватБанк ей сообщили, что нужно ожидать инкассации, после которой примут решение о возврате средств. Ожидание может занять две недели. Клиентка пыталась объяснить, что эти деньги срочно нужны для оплаты лечения, и взять их в чужом городе нет возможности, но банк не помог.

"Сколько ждать инкассации мне ответить не могут. Зачем она, если операторы видят, что я внесла 9500, когда и какой терминал! Какой тогда смысл еще и в инкассации? Только мне вообще сообщили, что мой вопрос будет рассмотрен в течение 14 дней! Я пополнила свою карту своими деньгами! Банк видит эту информацию! Я объяснила, что у меня просто ужасное положение. Я не могу оплатить лечение, что нужно было сделать срочно! Одолжить мне не у кого, я в чужом городе!", - отмечается в жалобе.

Женщина отметила, что раньше считала ПриватБанк надежным и много лет являлась клиентом голд клуба. Однако после такой ситуации у нее исчезло желание оставаться его клиентом.

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