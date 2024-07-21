Оливье считается праздничным и традиционным новогодним блюдом, пишет Politeka.net. но отказывать себе в этом лакомстве летом не стоит.

Ведь можно приготовить летний вариант Оливье, рецептом которого и поделилась хозяйка, автор канала с рецептами Cooking With Galina.

Ингредиенты для летнего Оливье предлагается взять следующие: 180 г картофеля, 1 морковь, 2 яйца, 130 г огурец, 1 помидор, 200 г кукуруза, 350 г ветчина, 1 лук, 2 ст. зеленого лука, соль, чёр.перец, 100 г майонез.

Ход приготовления такого Оливье ничем не отличается от классического.

летний салат Оливье

Идеальный вариант летнего салата Оливье.

Картошку, яйца, морковь необходимо отварить.

Теперь все ингредиенты следует нарезать мелкими кубиками.

Последний шаг – заправить майонезом.

«Приятного аппетита!», - пожелала кулинар всем, кто воспользуется этим рецептом летнего Оливье.

Отметим, что Оливье можно заправить обычным магазинным майонезом, но многие любят этот салат с домашним. Этот вкуснее и полезнее. Кроме того, готовить домашний майонез очень просто. Для этого понадобятся следующие ингредиенты: яйца – 2 шт; соль – 0.5 ч. л; сахар – 0.5 ч. л; горчица – 2 ч. л; масло – 250 мл; лимонный сок – 1 ст. л.

Чем заменить майонез в оливье

Идеальный вариант летнего салата Оливье.

Ход приготовления домашнего майонеза элементарен: яйца отправляем в чашу блендера, добавляем соль, сахар и горчицу. Взбиваем ингредиенты до однородности. Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбиваем массу, добавляя в нее масло. Как только соус загустеет, вливаем лимонный сок и взбиваем еще раз. Вот и все домашний майонез готов!

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