Всем, кто обожает салат Оливье не следует ждать холодов и зимних праздников, чтобы побаловать себя, воспользуйтесь этим рецептом и приготовьте летний вариант знаменитого блюда.

Оливье считается праздничным и традиционным новогодним блюдом, пишет Politeka.net. но отказывать себе в этом лакомстве летом не стоит.

Ведь можно приготовить летний вариант Оливье, рецептом которого и поделилась хозяйка, автор канала с рецептами Cooking With Galina.

Ингредиенты для летнего Оливье предлагается взять следующие: 180 г картофеля, 1 морковь, 2 яйца, 130 г огурец, 1 помидор, 200 г кукуруза, 350 г ветчина, 1 лук, 2 ст. зеленого лука, соль, чёр.перец, 100 г майонез.

Ход приготовления такого Оливье ничем не отличается от классического.

Идеальный вариант летнего салата Оливье.

Картошку, яйца, морковь необходимо отварить.

Теперь все ингредиенты следует нарезать мелкими кубиками.

Последний шаг – заправить майонезом.

«Приятного аппетита!», - пожелала кулинар всем, кто воспользуется этим рецептом летнего Оливье.

Отметим, что Оливье можно заправить обычным магазинным майонезом, но многие любят этот салат с домашним. Этот вкуснее и полезнее. Кроме того, готовить домашний майонез очень просто. Для этого понадобятся следующие ингредиенты: яйца – 2 шт; соль – 0.5 ч. л; сахар – 0.5 ч. л; горчица – 2 ч. л; масло – 250 мл; лимонный сок – 1 ст. л.

Идеальный вариант летнего салата Оливье.

Ход приготовления домашнего майонеза элементарен: яйца отправляем в чашу блендера, добавляем соль, сахар и горчицу. Взбиваем ингредиенты до однородности. Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбиваем массу, добавляя в нее масло. Как только соус загустеет, вливаем лимонный сок и взбиваем еще раз. Вот и все домашний майонез готов!

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