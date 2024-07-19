Военный покинул воинскую часть, сначала отправившись в больницу к отцу, а затем домой для ремонта.

В Запорожье осудили сбежавшего со службы мобилизованного, потому что его дом повредил ракетный удар. На суде мужчина вину признал и раскаялся, и суд принял суровое решение. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Запорожья.

По данным суда, мобилизованный в ноябре 2023 года покинул место службы, не уведомив об этом командование.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что узнал о повреждении дома, в котором проживали его жена и сестры, в результате ракетных обстрелов. Поскольку помочь с ремонтом никому не было, а отец обвиняемого болел, он 15 ноября 2023 покинул воинскую часть, сначала отправившись в больницу к отцу, а затем домой для ремонта.

6 апреля 2024 года к нему приехали из ВСП, после чего он был доставлен в Запорожье. Мужчина объяснил свое решение покинуть военную службу желанием увидеться с родственниками и нежеланием участвовать в боевых действиях. Суд признал мужчину виновным по ст. 408 ч. 4 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

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