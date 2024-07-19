Стало известно о новой схеме наживы. Так, полицейские из Тернополя раскрыли случай воровства полмиллиона гривен у местного предпринимателя. Как сообщили в полиции , работавший экспедитором злоумышленник вместо развоза товаров, использовал их для личных целей, продавая по сниженным ценам.

В местном районном управлении полиции Тернополя поступил сигнал от местного жителя о потере более 520 тысяч гривен во время инвентаризации. Полицейские начали уголовное производство и начали расследование.

В ходе него установлено, что к краже причастен 27-летний житель Тернополя, работавший на данном предприятии как водитель-экспедитор. Вместо выполнения своих обязанностей по доставке товаров, человек в мае и июне самостоятельно реализовал часть продукции по ценам ниже рыночных.

В ходе расследования мужчина уже покинул свой пост. Оперативники криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого. Правоохранители Тернополя объявили ему подозрение по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество большими размерами).

За это преступление 27-летнему украинскому мужчине грозит суровое наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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