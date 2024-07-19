Ресторатор, судья Мастер Шеф и шеф-повар Эктор Хименес-Браво предлагает поэкспериментировать и приготовить не обычные блины, а яркие.

Такие блины, уверен ресторатор Эктор Хименес-Браво, будут смаковать всем без исключения.

Более того, они даже могут удивить. Их секрет ведь не только в начинке, но и в цвете.

Блинчики по рецепту судьи «Мастер Шеф» получаются нежно зеленого цвета.

И для приготовления блинов нужны такие ингредиенты: яйца – 2 шт, шпинат – 50 г, соль – 2 г, перец – 1 г, мука – 30 г, масло – 30 мл, молоко – 80 мл, крем-мир – 50 г, помидор – 40 г, авокадо – 1 шт, руккола – 20 г.

Ход приготовления блинов по рецепту Хименеса-Браво следующий: в стакан разбиваем яйца, добавляем шпинат, соль, перец, растительное масло, муку и молоко.

Рецепт блинов.

Тщательно все ингредиенты перебиваем до однородной консистенции.

"Жарить блины на хорошо разогретой сковороде, по 40 секунд с каждой стороны", - рассказал Хименес-Браво о ходе приготовления на своей странице в Инстаграм.

Готовый блинчик разрезаем от середины и разделяем условно на 4 части. На каждую часть выкладываем начинку: крем-сыр, помидор, авокадо и рукколу.

Рецепт блинов.

Также, говорит ресторатор, такие блины будут прекрасно смаковать с соленым лососем.

Отметим, что шпинат содержит витамины С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. Также он богат минеральными веществами, такими как железо, калий, цинк, магний, кальций.

Шпинат, в частности, очень полезен при выздоровлении после болезней.

При приготовлении блинчиков шпинат также используют в качестве начинки.

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