Известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом легких и очень вкусных оладий из молодой кукурузы.
"Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это ведь так вкусно!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Для приготовления оладий судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- кукуруза - 3 кочана
- яйца – 2 шт. (небольшие)
- мука – 70 г
- соль – по вкусу
Кочаны кукурузы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский зачищает, разрезает поперек пополам и ножом срезает зернышки. Из трех початков получилось примерно 420 г срезанной кукурузы.
Для приятной текстуры оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного измельчает зернышки кукурузы блендером, но не перебивает их до состояния каши.
К кукурузе добавляем яйца, муку с солью и перемешиваем до однородности. Жарим оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон, а затем еще по минуте с каждой стороны, чтобы они хорошо пропеклись.
Важно: первый раз оладьи нужно переворачивать осторожно, потому что они очень нежные, а дальше будет проще.
Для идеального завтрака "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает подавать кукурузные оладьи вместе с яйцом пашот или слабосоленым лососем. Для пинкатности также можно дополнить блюдо остреньким гуакамоле.
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