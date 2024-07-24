Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поэкспериментировать и приготовить оладьи с кукурузой – и получилось невероятно вкусно.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом легких и очень вкусных оладий из молодой кукурузы.

"Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это ведь так вкусно!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Для приготовления оладий судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

кукуруза - 3 кочана

яйца – 2 шт. (небольшие)

мука – 70 г

соль – по вкусу

Кочаны кукурузы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский зачищает, разрезает поперек пополам и ножом срезает зернышки. Из трех початков получилось примерно 420 г срезанной кукурузы.

Для приятной текстуры оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного измельчает зернышки кукурузы блендером, но не перебивает их до состояния каши.

К кукурузе добавляем яйца, муку с солью и перемешиваем до однородности. Жарим оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон, а затем еще по минуте с каждой стороны, чтобы они хорошо пропеклись.

Важно: первый раз оладьи нужно переворачивать осторожно, потому что они очень нежные, а дальше будет проще.

Для идеального завтрака "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает подавать кукурузные оладьи вместе с яйцом пашот или слабосоленым лососем. Для пинкатности также можно дополнить блюдо остреньким гуакамоле.

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