В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как просто и быстро приготовить галету со сливами.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 175 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль - щепотка
- сливочное масло (холодное) – 110 г
- йогурт (холодный) – 1 ст.л.
Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взяла:
- сливовый джем – 5-6 ст.л.
- сливы – 200-300 г
- миндальные хлопья – 50 г
- сахарная пудра для посыпки
В миске "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает муку, сахар, соль, йогурт, натирает на терке холодное сливочное масло и быстро замешивает руками тесто.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делит пять частей и на пергаменте формирует галеты небольшого размера, как на видео.
На каждую галету выкладываем по одной столовой ложке джема и размазываем его, немного посыпаем сахарной пудрой, а сверху выкладываем сливы, нарезанные на ломтики. Формируем аккуратные бортики галеты, немного смазываем их водой и присыпаем миндальными хлопьями.
Пергамент с галетами "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова кладет не на противень, а на сетку из духовки, чтобы тесто быстро и равномерно пропеклось. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут – и наши галеты со сливами готовы.
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