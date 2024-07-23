Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт легкой летней выпечки, которую можно готовить с любыми фруктами и ягодами.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как просто и быстро приготовить галету со сливами.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 175 г

сахар – 2 ст.л.

соль - щепотка

сливочное масло (холодное) – 110 г

йогурт (холодный) – 1 ст.л.

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взяла:

сливовый джем – 5-6 ст.л.

сливы – 200-300 г

миндальные хлопья – 50 г

сахарная пудра для посыпки

В миске "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает муку, сахар, соль, йогурт, натирает на терке холодное сливочное масло и быстро замешивает руками тесто.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делит пять частей и на пергаменте формирует галеты небольшого размера, как на видео.

На каждую галету выкладываем по одной столовой ложке джема и размазываем его, немного посыпаем сахарной пудрой, а сверху выкладываем сливы, нарезанные на ломтики. Формируем аккуратные бортики галеты, немного смазываем их водой и присыпаем миндальными хлопьями.

Пергамент с галетами "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова кладет не на противень, а на сетку из духовки, чтобы тесто быстро и равномерно пропеклось. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут – и наши галеты со сливами готовы.

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