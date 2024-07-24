Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как сделать нежные голубцы без мяса.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкуснейших постных голубцов, которые отличаются от традиционных отсутствием риса и мясной начинки. Вместо этого используется грибная начинка.

Для приготовления таких голубцов понадобятся:

1 кочан пекинской капусты

200 г перловой крупы

400 г грибов

2 луковицы

1 большая морковь

100 г томатной пасты

Соль и перец по вкусу

Укроп

Растительное масло для жарки

Первым делом перловую крупу нужно хорошо промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Замоченную перловку варим в соотношении 1:3 (600 мл воды на 200 г крупы), добавляем соль, накрываем крышкой и варим на малом огне до готовности, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Грибы мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом, добавляя соль и перец. Для зажарки нарезаем лук мелким кубиком, морковь натираем и обжариваем на растительном масле, добавляя соль по вкусу.

"Мастер Шеф" Глинская. добавляет, с пекинской капусты отрезаем несколько сантиметров у корешка и разбираем её на листья. Листья промываем, заливаем в кастрюле кипятком и оставляем на 10 минут под крышкой.

Для начинки смешиваем готовую перловую крупу, обжаренные грибы, половину зажарки и мелко нарезанный укроп. Даём начинке полностью остыть.

С капустных листьев срезаем грубую часть, выкладываем на край начинку и заворачиваем голубцы. Плотно складываем их в форму для запекания или кастрюлю, заливаем соусом из оставшейся зажарки, томатной пасты и теплой воды, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская..

Готовим голубцы в разогретой до 185 градусов духовке с конвекцией в течение 40 минут. Результатом будут вкуснейшие постные голубцы с сочной грибной начинкой, которые приятно удивят своим вкусом и ароматом.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.