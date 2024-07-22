Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился семейным рецептом холодного свекольного борща, который его семья готовила вместо окрошки в жаркие дни.

Для приготовления понадобятся:

2 средние свеклы

1 средний огурец

3 вареных яйца

2-3 редиса

1 вареное куриное бедро

500 г куриного бульона

Зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)

2 ч.л. нежной горчицы

Сок трети лимона

150-180 г жирной сметаны

Соль по вкусу

Начнем с подготовки свеклы. Свеклу нужно хорошо вымыть, завернуть в фольгу и запечь до готовности. После того как свекла остынет, её следует очистить и нарезать на куски, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Вареные яйца разделяем на желтки и белки. Желтки растираем со сметаной, солью и горчицей до однородной массы. Затем добавляем куриный бульон, нарезанную запеченную свеклу и перебиваем всё блендером до однородного состояния, чтобы получить красивую розовую массу.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, полученную свекольную смесь доводим до вкуса, добавляя соль, горчицу и лимонный сок, чтобы она была насыщенной. Затем отправляем её охлаждаться в холодильник.

Пока свекольная смесь охлаждается, подготавливаем остальные ингредиенты для гарнира. Редис, огурец, вареное куриное бедро и яичные белки нарезаем тонкой полусоломкой. Берем побольше зелени и мелко нарезаем её.

Для подачи в тарелку выкладываем нарезанные курицу, редис, огурец, яичные белки и зелень. Всё это заливаем охлажденной свекольной смесью, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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