Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился лайфхаками по приготовлению сытного перекуса с мясом.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский записал видео и поделился детально в социальной сети рецептом украинских чебуреков, предлагая экспериментировать с начинкой. Вот как их приготовить.

Для теста:

300 г муки + для посыпки

200 г кипятка

Соль

Для начинки:

250 г мясного фарша

1 помидор

1 большая луковица

150 г творога

25 г воды

Соль, перец

Рафинированное масло без запаха

В большой миске смешайте 275 г муки с солью и залейте кипятком, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Хорошо перемешайте деревянной ложкой и дайте тесту немного остыть. Добавьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто, чтобы оно стало эластичным, затем оставьте тесто под миской.

"Мастер Шеф" Ярославский добавил, далее натрите на терке лук, помидор и творог. В большой миске смешайте мясной фарш с натертым луком, помидором и творогом. Добавьте соль, перец и 25 г воды, чтобы начинка была сочной.

На посыпанном мукой столе раскатайте тонкий круг из теста. С помощью крышки вырежьте круги из теста. На каждый круг положите ложку начинки, аккуратно закройте, выпуская избыточный воздух, и закрепите края вилкой.

Разогрейте масло на среднем огне. Проверьте его готовность, бросив в него кусочек теста. Если тесто начнет жариться, масло готово. Жарьте чебуреки по 2 штуки одновременно, по минуте с каждой стороны, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.