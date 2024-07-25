Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать бюджетный пирог на всю семью.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового пирога, который идеально подойдет для семейного ужина.

Ингредиенты:

Для теста:

210 г муки

140 г масла (82.5%)

60 г ледяной воды

10 г лимонного сока

Соль

Для начинки:

25 г масла

400 г лука

140 г бекона

3 яйца

300 г сливок (30%)

70 г сыра Dorblu (в начинку) + 30 г сыра Dorblu (для верха)

Мускатный орех

В миске смешайте муку и нарезанное масло. Хорошо разотрите смесь до состояния маленьких комочков. Добавьте соль, ледяную воду и лимонный сок. Быстро замешайте тесто в один шар. Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

После охлаждения раскатайте тесто в тонкий пласт, чуть больше диаметра формы. Выложите его в форму, застеленную пергаментом, и сделайте небольшие бортики.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанный бекон и немного мускатного ореха. Остудите смесь. В миске смешайте сливки с яйцами, добавьте обжаренный лук, 70 г сыра Dorblu крупными кусочками, и еще немного мускатного ореха по вкусу.

Вылейте начинку на охлажденное тесто, сверху выложите оставшиеся 30 г сыра Dorblu кусочками. "Мастер Шеф" Ярославский посоветовал, в конце выпекайте пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 25 минут.

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