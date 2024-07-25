Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусных вареников с ягодами, которые не будут слишком сладкими или сухими.

Ингредиенты:

500 г белой муки высшего сорта

500 г муки

650-700 мл кипятка

50 мл растительного масла

12 г соли

Вишня

Сахар (для посыпки)

Масло

В большой миске смешайте обе муки. Залейте смесь кипятком и добавьте растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы получилось эластичное тесто. Начните с 600 мл кипятка и постепенно добавляйте больше, если необходимо. Тесто должно быть мягким, но не липким, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте соль, перемешайте и заверните тесто в пленку. Оставьте его в холодильнике на 30 минут. Очистите вишню от косточек и положите в миску.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказала, посыпьте вишню сахаром и перемешайте. Заморозьте вишню для удобства в дальнейшем. Разделите охлажденное тесто на несколько частей.

Раскатайте каждую часть теста на тонкий лист и вырежьте круги диаметром около 8-10 см. На каждый круг теста выложите по одной замороженной вишне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Сложите круги пополам и прижмите края, чтобы сформировать вареники. Доведите воду в кастрюле до кипения. Положите вареники в кипящую воду и варите около 3-5 минут, пока они не начнут всплывать на поверхность.

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