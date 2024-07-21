Насыщенно шоколадный брауни готовится из черного шоколада, поэтому вкус будет очень насыщенным и мягким, делится авторка украинского кулинарного блога.

Чтобы сделать шоколадный десерт без сложностей, следует выбрать этот рецепт и следовать простой инструкции. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для формы диаметром 20 см:

180 г черного шоколада;

110 г сливочного масла;

170 г сахара;

3 яйца;

80 г муки;

30 г какао.

Начните с взбивания яиц с сахаром в течение трех минут до получения легкой и воздушной массы. Затем растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке, используя импульсный режим.

В отдельной посуде растопите сливочное масло и затем соедините его с растопленным шоколадом. Полученную смесь добавьте к взбитым яйцам и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и какао, смешивая до получения однородного теста.

Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки. По желанию можно добавить сверху вишни или любые другие ягоды для дополнительного вкуса.

Выпекайте брауни в разогретой до 180 градусов духовке в течение 33 минут. Дайте десерту остыть перед подачей. Подавайте брауни с шариком ванильного мороженого для завершения шоколадного наслаждения.

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