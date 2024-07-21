Чтобы сделать шоколадный десерт без сложностей, следует выбрать этот рецепт и следовать простой инструкции. Подробности приготовления ароматного рецепта рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для формы диаметром 20 см:
- 180 г черного шоколада;
- 110 г сливочного масла;
- 170 г сахара;
- 3 яйца;
- 80 г муки;
- 30 г какао.
Начните с взбивания яиц с сахаром в течение трех минут до получения легкой и воздушной массы. Затем растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке, используя импульсный режим.
В отдельной посуде растопите сливочное масло и затем соедините его с растопленным шоколадом. Полученную смесь добавьте к взбитым яйцам и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и какао, смешивая до получения однородного теста.
Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки. По желанию можно добавить сверху вишни или любые другие ягоды для дополнительного вкуса.
Выпекайте брауни в разогретой до 180 градусов духовке в течение 33 минут. Дайте десерту остыть перед подачей. Подавайте брауни с шариком ванильного мороженого для завершения шоколадного наслаждения.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.