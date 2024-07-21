Придется потратить немного времени, однако роскошные сладкие конфеты с шоколадом порадуют всех ваших близких.

Для приготовления настоящих конфет «Ферреро-Роше» вам потребуется немного времени и терпения, но результат стоит того. Эти домашние сладости станут отличным подарком, который обязательно оценят ваши близкие, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты (на 14 конфет по +/- 30 г):

4 вафельных листа;

190 г молочного шоколада;

110 мл сливок 33-36%;

30 г сливочного масла комнатной температуры.

Начните с подготовки вафельных листов. Вырежьте из них круги диаметром 5.5 см. Удобно это делать вырубками, но можно воспользоваться трафаретом и ножом. Круги нужно подержать в воде 2-3 секунды, затем удалить лишнюю влагу.

Вафли, которые стали мягкими, поместите в полусферы диаметром 4 см (они продаются в кондитерских магазинах). Выпекайте их при 165 градусах в течение 30-35 минут. Дайте заготовкам остыть.

Для приготовления крема подогрейте сливки, но не доводите их до кипения. Влейте сливки в шоколад и оставьте на 2 минуты. Затем перемешайте до получения однородной массы. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте.

Вафельные заготовки поместите обратно в полусферы. Наполните их кремом, в половину заготовок положите по одному обжаренному фундуку. Поставьте заготовки в холодильник на 20 минут. Затем соедините половинки между собой, чтобы получились шарики. Поместите их в морозильную камеру на 1 час.

Для глазури вам потребуется темперированный шоколад, чтобы конфеты хорошо переносили комнатную температуру. Можно использовать также шоколадную глазурь, которая не требует темперирования.

Ингредиенты для глазури:

200 г молочного шоколада;

50 г молочного шоколада (дополнительно);

1 ст.л растительного масла;

2 ст.л измельченного фундука.

Растопите 200 г шоколада в микроволновке импульсами до температуры 45 градусов. Быстро перемешайте лопаткой, доведите до температуры 36 градусов и добавьте оставшиеся 50 г шоколада, перемешивая до температуры 32 градуса.

Затем добавьте растительное масло и измельченный фундук. Обмакните каждый шарик в глазурь и выложите на пергамент. Поставьте шарики в холодильник на 2-3 часа, лучше на ночь.

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