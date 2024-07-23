Заварные пирожные с ягодным кремом – это нежный десерт, который обязательно порадует вас и ваших близких.

Приготовление этих пирожных включает несколько этапов: создание заварного теста, выпекание заготовок и приготовление ягодного крема. Следуйте рецепту, и у вас все получится, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Заварное тесто (13-15 штук):

120 мл воды

60 мл молока (2.5%)

1/3 ч.л. соли

90 г сливочного масла (от 72%)

130 г муки

3 большие яйца (категория С0)

Приготовление:

В кастрюльке соедините масло, воду, молоко и соль. Поставьте на огонь и нагревайте до полного растворения масла, но не доводите до кипения. Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы заварить тесто.

На небольшом огне подсушивайте тесто, постоянно помешивая лопаткой, в течение 5 минут. Дайте ему остыть 10 минут. По одному добавляйте яйца комнатной температуры, каждый раз тщательно перемешивая венчиком.

Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите его по кругу, формируя кольца диаметром около 10 см. Выпекайте в предварительно разогретой до 180° духовке 30-35 минут.

Ягодный крем:

300 г сливочного творога

120 мл жирных сливок (от 30%)

70 г сахарной пудры

40 г ягодного пюре (по желанию)

Взбейте охлажденный сливочный творог, сливки и сахарную пудру до однородной консистенции. Добавьте ягодное пюре и перемешайте на низкой скорости миксера до однородности.

Каждое заварное кольцо разрежьте на две части. Выложите полоску крема по кругу на нижнюю часть кольца. Накройте верхней частью кольца. Присыпьте пирожные сахарной пудрой для украшения.

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