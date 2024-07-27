Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом ароматного и насыщенного домашнего салата из цветной капусты, огурцов, моркови и сладкого перца.

Ингредиенты (на 6 банок по 450 г):

  • Цветная капуста: 400 г
  • Огурцы: 800 г
  • Морковка: 80 г
  • Сладкий перец: 250 г
  • Чеснок: 30 г
  • Укроп: 25 г
  • Лавровый лист: 6 шт.
  • Черный перец горошком: 20 г

Для маринада:

  • Уксус 9%: 190 г
  • Сахар: 185 г
  • Соль: 70 г
  • Вода: 1500 г
  • Томатный соус: 100 г

Литвинова, скриншот Ютуб

Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками. Морковку натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Укроп мелко нарежьте. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их и простерилизуйте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно каждой стерилизованной банки уложите лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного укропа. Затем слоями выкладывайте цветную капусту, огурцы, морковь, сладкий перец и чеснок.

В большой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и томатный соус.

Доведите маринад до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились. Залейте приготовленные овощи кипящим маринадом, чтобы он полностью покрывал их, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Закройте банки стерилизованными крышками и переверните их вверх дном. Храните салат в прохладном, темном месте.

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