Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заметила, этот салат станет настоящей находкой в холодное время года, напоминая о солнечных летних днях.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом ароматного и насыщенного домашнего салата из цветной капусты, огурцов, моркови и сладкого перца.

Ингредиенты (на 6 банок по 450 г):

Цветная капуста: 400 г

Огурцы: 800 г

Морковка: 80 г

Сладкий перец: 250 г

Чеснок: 30 г

Укроп: 25 г

Лавровый лист: 6 шт.

Черный перец горошком: 20 г

Для маринада:

Уксус 9%: 190 г

Сахар: 185 г

Соль: 70 г

Вода: 1500 г

Томатный соус: 100 г

Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками. Морковку натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Укроп мелко нарежьте. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их и простерилизуйте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно каждой стерилизованной банки уложите лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного укропа. Затем слоями выкладывайте цветную капусту, огурцы, морковь, сладкий перец и чеснок.

В большой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и томатный соус.

Доведите маринад до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились. Залейте приготовленные овощи кипящим маринадом, чтобы он полностью покрывал их, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Закройте банки стерилизованными крышками и переверните их вверх дном. Храните салат в прохладном, темном месте.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.