Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом ароматного и насыщенного домашнего салата из цветной капусты, огурцов, моркови и сладкого перца.
Ингредиенты (на 6 банок по 450 г):
- Цветная капуста: 400 г
- Огурцы: 800 г
- Морковка: 80 г
- Сладкий перец: 250 г
- Чеснок: 30 г
- Укроп: 25 г
- Лавровый лист: 6 шт.
- Черный перец горошком: 20 г
Для маринада:
- Уксус 9%: 190 г
- Сахар: 185 г
- Соль: 70 г
- Вода: 1500 г
- Томатный соус: 100 г
Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками. Морковку натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Укроп мелко нарежьте. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их и простерилизуйте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно каждой стерилизованной банки уложите лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного укропа. Затем слоями выкладывайте цветную капусту, огурцы, морковь, сладкий перец и чеснок.
В большой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и томатный соус.
Доведите маринад до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились. Залейте приготовленные овощи кипящим маринадом, чтобы он полностью покрывал их, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Закройте банки стерилизованными крышками и переверните их вверх дном. Храните салат в прохладном, темном месте.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.