Эти вкусные и полезные зефирки, которые напоминают маршмеллоу, можно легко приготовить дома всего из трех ингредиентов, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- Смородиновое пюре: 140 г (примерно 250 г смородины, пробитой блендером, с добавлением 2 ст.л. воды и нагретой для облегчения протирания через сито)
- Желатин: 14 г (марка "Мрия" или магазинный) + 60 мл воды комнатной температуры
- Сахар: 230 г
Приготовление::
Возьмите небольшую прямоугольную форму. Смажьте форму растительным маслом без запаха и застелите пищевой пленкой. Смазывание маслом поможет пленке хорошо прилипнуть.
Смажьте пищевую пленку маслом, чтобы приготовленная масса не прилипала. В кастрюльке соедините смородиновое пюре и сахар. Поставьте на маленький огонь и ждите, пока сахар полностью растворится.
Когда смесь начнет закипать, снимите ее с огня. Перелейте горячую смесь в глубокую емкость. Добавьте замоченный желатин и быстро перемешайте, чтобы он полностью растворился.
Начните взбивать массу миксером на высокой скорости до образования пышной, светлой массы, которая хорошо цепляется за венчик. В зависимости от мощности миксера это может занять до 10 минут.
Перелейте взбитую массу в подготовленную форму и разровняйте лопаткой. Немного потрясите форму и постучите по дну, чтобы убрать пузырьки воздуха. Сверху закройте массу пищевой пленкой, смазанной маслом, чтобы не прилипала.
Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов для застывания. После застывания снимите пленку и выложите десерт на поверхность, присыпанную смесью кукурузного крахмала и сахарной пудры (в соотношении 1:1). Присыпьте верх, низ и бока зефирок сыпучей смесью.
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