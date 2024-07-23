Этот рецепт идеально подойдет для любителей сладостей, которые хотят попробовать что-то новое и простое, по словам авторки блога, долго возиться не придется.

Эти вкусные и полезные зефирки, которые напоминают маршмеллоу, можно легко приготовить дома всего из трех ингредиентов, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Смородиновое пюре : 140 г (примерно 250 г смородины, пробитой блендером, с добавлением 2 ст.л. воды и нагретой для облегчения протирания через сито)

: 140 г (примерно 250 г смородины, пробитой блендером, с добавлением 2 ст.л. воды и нагретой для облегчения протирания через сито) Желатин : 14 г (марка "Мрия" или магазинный) + 60 мл воды комнатной температуры

: 14 г (марка "Мрия" или магазинный) + 60 мл воды комнатной температуры Сахар: 230 г

Приготовление::

Возьмите небольшую прямоугольную форму. Смажьте форму растительным маслом без запаха и застелите пищевой пленкой. Смазывание маслом поможет пленке хорошо прилипнуть.

Смажьте пищевую пленку маслом, чтобы приготовленная масса не прилипала. В кастрюльке соедините смородиновое пюре и сахар. Поставьте на маленький огонь и ждите, пока сахар полностью растворится.

Когда смесь начнет закипать, снимите ее с огня. Перелейте горячую смесь в глубокую емкость. Добавьте замоченный желатин и быстро перемешайте, чтобы он полностью растворился.

Начните взбивать массу миксером на высокой скорости до образования пышной, светлой массы, которая хорошо цепляется за венчик. В зависимости от мощности миксера это может занять до 10 минут.

Перелейте взбитую массу в подготовленную форму и разровняйте лопаткой. Немного потрясите форму и постучите по дну, чтобы убрать пузырьки воздуха. Сверху закройте массу пищевой пленкой, смазанной маслом, чтобы не прилипала.

Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов для застывания. После застывания снимите пленку и выложите десерт на поверхность, присыпанную смесью кукурузного крахмала и сахарной пудры (в соотношении 1:1). Присыпьте верх, низ и бока зефирок сыпучей смесью.

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