ПриватБанк в ответ на жалобу заявил, что сумма и валюта для выдачи клиентам формируется и доставляется из купюр того номинала и года выпуска, которые есть в наличии.

Клиент ПриватБанка жалуется, что в одном из отделений отсутствуют доллары. Он был вынужден покупать валюту через интернет-банкинг "Приват 24", но приобретенные доллары оказались старыми и ненадлежащего качества. Об этом говорится в жалобе на профильном сайте Минфина.

Клиент банка жалуется, что в одном из отделений отсутствует доллар США для приобретения. После совета кассира отделения он сделал заказ на покупку долларов через Приват 24.

Однако при получении он обнаружил, что полученные доллары 1996 года и их состояние не удовлетворительное. Клиент отказался их принимать и заказал доллары снова из-за Привата 24, но снова получил купюры 1996 года в плохом состоянии. Он объяснил свое несогласие принимать такие доллары тем, что в дальнейшем их сложно продать, поскольку обменники и банки их неохотно принимают обратно.

ПриватБанк в ответ на жалобу заявил, что сумма и валюта для выдачи клиентам формируется и доставляется из купюр того номинала и года выпуска, которые есть в наличии. Они подчеркнули, что банк принимает и выдает только валюту, отвечающую требованиям Национального банка Украины и платежную не только на территории Украины, но и в других странах в соответствии с признаками износа.

Согласно соответствующему постановлению Национального банка Украины, "банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в проведении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты любого года выпуска".

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