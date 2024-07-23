Несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты ценны, на самом деле это не так - ценят только определенные разновидности.

Украинцы могут заработать значительные средства, продавая старые 5-копеечные монеты коллекционерам. Однако не все монеты ценятся все равно – лишь некоторые редкие варианты. За эти редкие экземпляры готовы платить тысячи гривен. Об этом сообщили на профильном сайте Монеты-ягодки.

По данным ресурса "Монеты-ягодки", монеты разновидности 1.1Аак 1992 можно продать за сумму от 4000 до 10 000 гривен. Их отличают от других монет по следующим признакам:

средним зубом трезубца с утолщением в верхней части;

единицей в дате с хвостиком;

гроздью №2 в форме прямоугольного треугольника;

вместе с большой насечкой, появившейся в результате ошибки на монетном дворе.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

По данным специалистов, монету стоимостью более 1000 гривен можно продать 5 копеек 1996 года через ее низкий тираж в 5000 штук, что делает ее редкой и ценной. Они также отмечают, что монеты из банковских наборов стоят больше, чем бывшие в обращении. Нумизматы подчеркивают, что состояние монеты имеет большое значение: чем оно лучше, тем больше интересуются покупатели.

Монеты разновидности 2БАм за 5 копеек 1992 могут быть проданы по цене от 2500 до 7000 гривен. Они отличаются следующими признаками:

средний зуб трезубца острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа с мелкой насечкой.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.