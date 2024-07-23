Командование противника наращивает свои усилия, бросая в бой элитные подразделения, однако их успехи пока остаются ограниченными.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал об обстановке на Харьковском операционном направлении. Враг продолжает попытки прорыва в районе Волчанска и выхода на тылы наших войск в Купянске. По направлению на Липцы продолжаются ожесточенные бои в районе села Глубокое.

Вражеские подразделения 18-й мотострелковой дивизии стараются восстановить полный контроль над селом, удерживая его северную часть. Если врагу не удастся это сделать, его позиции в районе леса юго-восточнее Глубокого окажутся под угрозой. Противник стремится любой ценой удержать перекресток автодорог восточнее села и его северную часть, откуда они постоянно атакуют наши передовые подразделения, пытаясь отодвинуть их в сторону Липцев, делится эксперт.

В районе Волчанска вражеские силы пытаются прорваться со стороны улиц Торговой и Шевченко в направлении Агрегатного завода. В северной части города передовые подразделения противника продвинулись к пересечению улиц Короленко и Хлебороба. В городе продолжаются ожесточенные ближние пехотные бои в городской застройке.

Враг пытается прорваться к реке Волчьей, но пока это удалось только на небольших участках возле районной больницы и Агрегатного завода. Захватить весь город Волчанск или даже его северную часть противник пока не в состоянии.

В окрестностях Волчанска попытка врага продвинуться в сторону сел Тихое и Волчанские Хутора пока не получила дальнейшего развития. Главной целью этой попытки было обойти город с восточного фланга и попытаться форсировать реку Волчья. Враг сумел занять район "садов", но дальше не продвинулся и остановился на подступах к улице Заречной.

Также аналитик поделился, вероятные участки активизации противника в ближайшее время могут включать северо-восточную окраину Волчанска, центральную часть города и участки между селом Гатыще и железнодорожным мостом. Противник также может попытаться взять под полный контроль село Старица, чтобы соединить свои вклинения на основном и вспомогательном направлениях.

В районе Липцев враг, скорее всего, продолжит атаковать в районе села Глубокое, стараясь оттеснить наши передовые подразделения. Возможны также попытки продвижения по обоим берегам реки Липец со стороны села Лукьянцы.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, может ли НАТО все-таки закрыть небо над Украиной.

Введение западных войск решило бы проблему с нехваткой резервов ВСУ: мнение эксперта.

Почему зимой отключений света не было, а теперь есть: ДТЭК дал ответ.