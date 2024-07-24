Украинцам, причастным к схеме, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Сотрудники ДБР завершили расследование по организованной преступной группе, которая нанесла ущерб для государства, оцениваемый в 4,5 млн гривен. Подробности дела были сообщены в ДБР.

Правоохранители установили, что один из стражей порядка разработал план присвоения земельных участков и привлек к его реализации четырех человек: судью одного из райсудов Житомирской области, государственного регистратора, директора и юриста частной фирмы.

За период с июня 2022 до их разоблачения в июле 2023 злоумышленники незаконно завладели 39 земельными участками общей площадью более 105 га.

Юристка искала нераспределенные земельные участки, которые затем совместно с правоохранителем и предпринимателем передавались «подставным лицам» из их близкого окружения. Эти лица выступали в судах с исками о признании права собственности на земельные участки, в основу которых полагались ложные данные о наследственности земли. Судья, используя свое должностное положение, принимал решение в пользу этих лиц. Государственный регистратор на основании этих судебных решений регистрировал право собственности на землю.

После регистрации «подставные лица» передавали земельные участки в собственность или долгосрочную аренду частному предприятию. Апелляционным судом отменены решения суда первой инстанции, а земли возвращены территориальным общинам. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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