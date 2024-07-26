Этот рецепт поможет приготовить великолепный шоколадный торт с вишнями, который порадует вас и ваших близких, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Бисквит (форма 18 см)
- 4 яйца
- 130 г сахара
- 30 г какао
- 70 г муки
- 2 г разрыхлителя
- 25 г кукурузного крахмала
Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы в течение 7 минут. Смешайте и просейте сухие ингредиенты (какао, мука, разрыхлитель, кукурузный крахмал).
Аккуратно соедините сухие ингредиенты с яичной массой, перемешивая лопаткой. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом или используйте разъемное кондитерское кольцо, дно которого оберните фольгой.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 35-37 минут. Остудите бисквит, извлеките его из формы, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 3 часа.
Вишневая начинка
- 250 г вишни
- 80 г сахара
- 15 г кукурузного крахмала
- 2 ст. л коньяка
Смешайте сахар с кукурузным крахмалом и добавьте в вишню. Прогрейте вишню на слабом огне около двух минут после закипания. Остудите массу и добавьте коньяк.
Крем
- 520 г сливочного сыра
- 200 мл жирных сливок (от 33%)
- 60 г сахарной пудры
- 60 г белого шоколада
- 50 г черного шоколада
Взбейте охлажденные ингредиенты (сливочный сыр, сливки и пудру) до однородной кремовой консистенции на низких оборотах миксера. Разделите крем на две равные части. Растопите шоколад (белый и черный отдельно).
В одну часть крема добавьте белый шоколад, в другую — черный. Перед добавлением шоколада в крем добавьте к нему ложку крема и перемешайте, чтобы шоколад не застыл при взаимодействии с холодными продуктами.
Приготовление пропитки:
- 100 мл воды
- 40 г сахара
- 50 мл коньяка
Проварите воду с сахаром 3 минуты. Дайте сиропу остыть и добавьте коньяк.
Покрытие
- 400 г сливочного сыра
- 100 мл сливок
- 60 г сахарной пудры
Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Разрежьте бисквит на три коржа. Пропитайте каждый корж приготовленным сиропом. Смажьте первый корж кремом с черным шоколадом и выложите вишневую начинку.
Покройте начинку слоем крема с белым шоколадом и уложите второй корж. Повторите шаги, накрыв третьим коржом, также пропитанным сиропом. Поставьте торт в холодильник на 5-7 часов для пропитки и стабилизации. Покройте торт кремом из сливочного сыра и сливок.
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