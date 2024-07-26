Этот нежный и сладкий торт подойдет не только на праздник, но и для простого семейного чаепития.

Этот рецепт поможет приготовить великолепный шоколадный торт с вишнями, который порадует вас и ваших близких, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Бисквит (форма 18 см)

4 яйца

130 г сахара

30 г какао

70 г муки

2 г разрыхлителя

25 г кукурузного крахмала

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы в течение 7 минут. Смешайте и просейте сухие ингредиенты (какао, мука, разрыхлитель, кукурузный крахмал).

Аккуратно соедините сухие ингредиенты с яичной массой, перемешивая лопаткой. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом или используйте разъемное кондитерское кольцо, дно которого оберните фольгой.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 35-37 минут. Остудите бисквит, извлеките его из формы, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 3 часа.

Вишневая начинка

250 г вишни

80 г сахара

15 г кукурузного крахмала

2 ст. л коньяка

Смешайте сахар с кукурузным крахмалом и добавьте в вишню. Прогрейте вишню на слабом огне около двух минут после закипания. Остудите массу и добавьте коньяк.

Крем

520 г сливочного сыра

200 мл жирных сливок (от 33%)

60 г сахарной пудры

60 г белого шоколада

50 г черного шоколада

Взбейте охлажденные ингредиенты (сливочный сыр, сливки и пудру) до однородной кремовой консистенции на низких оборотах миксера. Разделите крем на две равные части. Растопите шоколад (белый и черный отдельно).

В одну часть крема добавьте белый шоколад, в другую — черный. Перед добавлением шоколада в крем добавьте к нему ложку крема и перемешайте, чтобы шоколад не застыл при взаимодействии с холодными продуктами.

Приготовление пропитки:

100 мл воды

40 г сахара

50 мл коньяка

Проварите воду с сахаром 3 минуты. Дайте сиропу остыть и добавьте коньяк.

Покрытие

400 г сливочного сыра

100 мл сливок

60 г сахарной пудры

Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Разрежьте бисквит на три коржа. Пропитайте каждый корж приготовленным сиропом. Смажьте первый корж кремом с черным шоколадом и выложите вишневую начинку.

Покройте начинку слоем крема с белым шоколадом и уложите второй корж. Повторите шаги, накрыв третьим коржом, также пропитанным сиропом. Поставьте торт в холодильник на 5-7 часов для пропитки и стабилизации. Покройте торт кремом из сливочного сыра и сливок.

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