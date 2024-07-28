Этот рецепт шоколадных капкейков с малиновым конфитюром и шоколадным кремом всегда получается удачным и подойдет как любителям сладостей, так и тем, кто хочет вкусный перекус с чаю.

Этот вкусный рецепт подойдет для тех, кто хочет вкусно перекусить за обедом с чашечкой какао или кофе. Шоколадные кексики с кремом понравятся также и детям, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты (на 10 капкейков по 90-100 г):

160 г сливочного масла комнатной температуры

2 яйца

220 г сахара

230 г муки

40 г какао

230 мл молока

2 ч.л. разрыхлителя (без горки)

щепотка соли

Приготовление капкейков:

Взбивайте масло до светлой и пышной массы в течение 5 минут. Добавьте сахар и продолжайте взбивать еще 3 минуты. Уменьшите скорость миксера и по одному добавляйте яйца, взбивая до однородности.

Вводите сухие ингредиенты (мука, какао, разрыхлитель, соль) и молоко, чередуя между собой. Заполните формы для капкейков на чуть больше половины. Выпекайте в предварительно разогретой до 180° духовке 26 минут.

Дайте капкейкам остыть 5 минут, затем сделайте отверстия для начинки. Для этого удобно использовать кулинарную кремовую насадку.

Малиновый конфитюр:

150 г малинового пюре (малину проблендеровать и протереть через сито, добавив 1 ст.л. неперетертых ягод для текстуры)

60 г сахара

9 г крахмала, разведенного в 25 г холодной воды

Добавьте сахар в малиновое пюре и нагревайте на огне. Как только масса начнет закипать, введите разведенный крахмал. Постоянно помешивая, доведите массу до легкого загущения (1-2 минуты). Переложите конфитюр в отдельную емкость, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть.

Шоколадный крем:

200 г молочного шоколада

100 г черного шоколада

200 мл жирных сливок (от 33%)

150 г охлажденного сливочного сыра

Нагрейте сливки, но не доводите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, перемешайте до однородности. Перелейте массу в емкость и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на полтора часа.

Добавьте охлажденный сливочный сыр (дайте ему постоять 20 минут при комнатной температуре). Взбивайте массу 3-4 минуты до кремовой пышной консистенции.

Наполните капкейки малиновым конфитюром, используя сделанные отверстия. Закройте отверстия крышечками из капкейков. Оставьте кремовые шапочки сверху.

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