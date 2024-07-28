Этот вкусный рецепт подойдет для тех, кто хочет вкусно перекусить за обедом с чашечкой какао или кофе. Шоколадные кексики с кремом понравятся также и детям, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты (на 10 капкейков по 90-100 г):
- 160 г сливочного масла комнатной температуры
- 2 яйца
- 220 г сахара
- 230 г муки
- 40 г какао
- 230 мл молока
- 2 ч.л. разрыхлителя (без горки)
- щепотка соли
Приготовление капкейков:
Взбивайте масло до светлой и пышной массы в течение 5 минут. Добавьте сахар и продолжайте взбивать еще 3 минуты. Уменьшите скорость миксера и по одному добавляйте яйца, взбивая до однородности.
Вводите сухие ингредиенты (мука, какао, разрыхлитель, соль) и молоко, чередуя между собой. Заполните формы для капкейков на чуть больше половины. Выпекайте в предварительно разогретой до 180° духовке 26 минут.
Дайте капкейкам остыть 5 минут, затем сделайте отверстия для начинки. Для этого удобно использовать кулинарную кремовую насадку.
Малиновый конфитюр:
- 150 г малинового пюре (малину проблендеровать и протереть через сито, добавив 1 ст.л. неперетертых ягод для текстуры)
- 60 г сахара
- 9 г крахмала, разведенного в 25 г холодной воды
Добавьте сахар в малиновое пюре и нагревайте на огне. Как только масса начнет закипать, введите разведенный крахмал. Постоянно помешивая, доведите массу до легкого загущения (1-2 минуты). Переложите конфитюр в отдельную емкость, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть.
Шоколадный крем:
- 200 г молочного шоколада
- 100 г черного шоколада
- 200 мл жирных сливок (от 33%)
- 150 г охлажденного сливочного сыра
Нагрейте сливки, но не доводите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, перемешайте до однородности. Перелейте массу в емкость и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на полтора часа.
Добавьте охлажденный сливочный сыр (дайте ему постоять 20 минут при комнатной температуре). Взбивайте массу 3-4 минуты до кремовой пышной консистенции.
Наполните капкейки малиновым конфитюром, используя сделанные отверстия. Закройте отверстия крышечками из капкейков. Оставьте кремовые шапочки сверху.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.