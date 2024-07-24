Клиент "ПриватБанка" выразил удивление тем, что служба безопасности банка пропустила соответствующую процедуру, не отправив уведомления о транзакциях.

Клиент государственного финансового учреждения "ПриватБанк" понес убыток в размере 50 тысяч гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. По данным финучреждения, эта ситуация может являться следствием халатности со стороны клиента. Об этом сообщается на портале Mинфин.

Один из клиентов "ПриватБанка" сообщил о том, что с его кредитной и зарплатной карт были списаны средства в сумме 50 000 гривен. Он отметил, что эти транзакции прошли без его ведома, и от банка не поступило ни одного уведомления об этих операциях. Также клиент указал на то, что доступ к мобильному приложению "Приват 24" был заблокирован.

"Сегодня, с моей кредитной и зарплатной карточек, была снята, перечислена сумма 50000 гривен. Это все прошло без моего ведома, мне не пришло ни одного уведомления о проведении транзакций. Приват 24 заблокировалось", — говорится в сообщении.

Клиент "ПриватБанка" выразил удивление тем, что служба безопасности банка пропустила соответствующую процедуру, не отправив уведомления о транзакциях. Он задал вопрос работникам банка о причинах этого пропуска и как неизвестные смогли получить доступ к средствам с его карт.

Представители "ПриватБанка" ответили на сообщение, отметив, что оплата через интернет возможна при условии, если лицо владеет необходимыми данными карты (CVV код, срок действия и номер карты). Такие данные могут быть получены мошенниками как по небрежности, так и с помощью более изощренных методов, таких как использование камер наблюдения на кассах магазинов или через ненадежные интернет-сайты.

Что касается списанных средств, то для рассмотрения вопроса возврата средств в "ПриватБанке" порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

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