В то же время, несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты ценны, на самом деле это не так.

Украинцы могут получить значительные средства, продав коллекционерам старые 25-копеечные монеты. Однако не все эти монеты ценны для коллекционеров, а лишь некоторые их виды. Об этом сообщили специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Например, по данным специалистов по ресурсу "Монеты-ягодки", старую монету номиналом 25 копеек 1992 разновидности 5.1Даг можно продать за 5000-7000 гривен.

Этот вид монеты отличается наличием среднего зуба трезубца, который является округлым и толстым, хвостиком буквы Е, который снизу касается буквы Н, по форме грозди №2 в виде тупоугольного треугольника и гладкой толпой без насечек.

Также монету 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 гривен. Ее легко узнать за выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на реверсе.

Это особая разновидность, которая в нумизматических кругах известна как "Английский чекан". Монета имеет ошибку в изготовлении, поскольку на ее аверсе есть выпуклый щит и вдавленный трезубец. Отмечается, что ошибка возникла из-за неправильного отражения рельефа при разработке эскизов художниками, затемнившими фон и трезубец. Пуансоны для чеканки таких монет были изготовлены по этим эскизам в Великобритании и отправлены на Луганский станкостроительный завод.

Около 2000 гривен можно получить за 25 копеек 2003 разновидности 1ЕАм. По словам специалистов, это очень редкая монета, которая первоначально была предназначена для годового набора Национального банка Украины.

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