Депутаты просят об одном деликатном для них вопросе – признать неконституционными отдельные нормы законов по пенсионному обеспечению.

В Конституционный суд Украины 13 июня поступило обращение от 56 народных депутатов, обратившихся в суд с просьбой пересмотреть отдельные положения законов о пенсионном обеспечении депутатов как неконституционные. Депутаты, не делая громких заявлений, выразили надежду, что решение суда позволит улучшить их условия жизни в ближайшее время, в частности повысить пенсионные выплаты предыдущим народным избранникам во время войны.

Среди участников «пенсионного» конституционного обращения есть народный депутат Василий Нимченко, который в прошлом году заявил о получении пенсии в размере 2,2 млн гривен. В 2024 году он декларирует ежемесячные выплаты пенсии в размере 192,1 тыс. гривен.

Политик из фракции «Батькивщина», бывший народный депутат VIII созыва и бывший олигарх из Донбасса Сергей Тарута заявил о получении пенсии в размере 240,9 тыс. гривен за 2023 год. В среднем это составляло около 20 тыс. гривен ежемесячно.

Другой член их фракции, опытный политик Иван Кириленко, в прошлом году получил пенсию в размере 212,4 тыс. гривен (или 17,7 тыс. гривен в месяц).

Другой представитель ВО «Батькивщина» Михаил Волынец получил пенсию в размере 200,1 тыс. гривен в год (или 16,6 тыс. гривен ежемесячно).

Еще один парламентарий с большим стажем и избранник от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Юрий Иоффе, в прошлом году заявил о получении пенсии в размере 251,1 тыс. гривен (20,9 тыс. гривен ежемесячно).

Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал эту новость в своем Телеграмме. «Если сработает обращение, то средняя пенсия нардепа может вырасти с 17,5 тыс. до 23,1 тыс. грн. Для сравнения, средняя пенсия работающего украинца сейчас составляет 5 тыс. 661 грн. Лично я некоторых депутатов и чиновников еще и заставил вернуть. И всем госслужащим, включая судей, сделал бы нормальные, а не заоблачные пенсии. Так удобно уселись, что уже шею натерли...».

Источник: Главком.

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