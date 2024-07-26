В поле зрения стражей порядка попали бывшие министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его первый заместитель Владимир Шульмейстер. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) установили, что их действия привели к ущербу ГП "АМПУ" почти на 50 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В 2015 году Пивоварский вместе со своим заместителем, также возглавлявшим Тарифный совет Министерства инфраструктуры, издали приказ, позволивший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Это решение выглядело бы как шедевр бизнес-инженерии, если бы не один пустяк: акватория порта является государственной собственностью, и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию "АМПУ".

Как результат, государственное предприятие получало только часть финансирования, а остальное получали частные компании.

Эта схема привела к убыткам для ГП "АМПУ" на сумму свыше 49,63 миллиона долларов, что было подтверждено соответствующими экспертизами. Средства, незаконно перечисленные частными компаниями, арестованы на их банковских счетах.

Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении служебным положением согласно части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. По этому обвинению предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штраф до 17 000 гривен.

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