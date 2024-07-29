Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как лучше всего приготовить вкусные зразы с картофелем.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеальных картофельных зраз с аппетитной начинкой из грибов.

Ингредиенты:

500-600 г картофеля

30 г крахмала

1 яичный желток

100 г сыра моцарелла

100 г шпината

грибы (шампиньоны)

1 ч. л. паприки

3 зубчика чеснока

растительное масло для жарки

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Картофель очистите, нарежьте на куски и отварите до готовности. Воду с готового картофеля слейте и сделайте пюре, которое должно получиться сухим, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте в картофельное пюре крахмал и яичный желток, вымешайте до однородности и оставьте остывать.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, для начинки разогрейте сковороду, налейте 2 ст.л растительного масла и высыпьте нарезанные грибы. Выжмите чеснок и обжаривайте немного. Добавьте соль и перец по вкусу и жарьте грибы почти до готовности. В конце добавьте паприку и шпинат, перемешайте и снимите с огня, чтобы начинка остыла.

Смоченными водой руками возьмите кусочек картофельного теста, сделайте из него шарик, приплюсните его, добавьте немного тертой моцареллы и начинку из грибов и шпината, затем залепите, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Жарьте картофельные зразы на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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