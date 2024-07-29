Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеальных картофельных зраз с аппетитной начинкой из грибов.
Ингредиенты:
- 500-600 г картофеля
- 30 г крахмала
- 1 яичный желток
- 100 г сыра моцарелла
- 100 г шпината
- грибы (шампиньоны)
- 1 ч. л. паприки
- 3 зубчика чеснока
- растительное масло для жарки
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
Картофель очистите, нарежьте на куски и отварите до готовности. Воду с готового картофеля слейте и сделайте пюре, которое должно получиться сухим, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте в картофельное пюре крахмал и яичный желток, вымешайте до однородности и оставьте остывать.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, для начинки разогрейте сковороду, налейте 2 ст.л растительного масла и высыпьте нарезанные грибы. Выжмите чеснок и обжаривайте немного. Добавьте соль и перец по вкусу и жарьте грибы почти до готовности. В конце добавьте паприку и шпинат, перемешайте и снимите с огня, чтобы начинка остыла.
Смоченными водой руками возьмите кусочек картофельного теста, сделайте из него шарик, приплюсните его, добавьте немного тертой моцареллы и начинку из грибов и шпината, затем залепите, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Жарьте картофельные зразы на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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