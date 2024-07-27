Булочки в домашнем креме будут очень нежными и сладкими, поэтому важно правильно подготовить все для теста.

Синнабоны - это восхитительные булочки с корицей и сливочным кремом, их можно приготовить по упрощенному рецепту, который поможет создать вкусный десерт, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для теста:

250 мл теплого молока

23 г прессованных дрожжей или 8 г сухих

70 г сахара

2 яйца

80 г растопленного сливочного масла (82% жирности), комнатной температуры

Цедра одного среднего лимона

Пол пакетика ванилина

Щепотка соли

550 г муки

Приготовление теста:

В теплое молоко добавьте дрожжи и столовую ложку сахара (из общего количества). Перемешайте. Добавьте 100 г муки (из общего количества) и тщательно перемешайте. Оставьте опару в теплом месте на 10 минут.

В опару добавьте яйца, оставшийся сахар, цедру лимона и растопленное масло. Перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте муку, сначала вымешивая тесто ложкой, а затем, когда оно станет более плотным, продолжайте вымешивать руками на рабочей поверхности.

Вымешивайте тесто 7-8 минут, пока оно не станет мягким и эластичным, и не будет липнуть к рукам. Выложите тесто в чистую емкость, смазанную маслом, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.

Начинка:

100 г сахара

6 г молотой корицы

40 г сливочного масла

Приготовление начинки:

Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Равномерно присыпьте корицей и сахаром.

Сверните тесто в рулет и тщательно закрепите края. Нарежьте рулет на 7-10 равных частей. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставив небольшое расстояние между ними. Дайте булочкам постоять 30 минут.

Смажьте булочки смесью яйца и 1 столовой ложки воды. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте булочки 27-30 минут до золотистого цвета.

Крем:

120 г сливочного сыра

30 г сливочного масла

40 г сахарной пудры

Сливочный сыр, масло и сахарную пудру комнатной температуры взбивайте миксером 30 секунд до получения однородной массы. Горячие булочки сразу покройте кремом.

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